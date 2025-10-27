Lamine Yamal estaría interesado en comprar la mansión de Shakira y Piqué en Barcelona: ¿Cuánto invertirá el futbolista?

Lamine Yamal, la nueva gran figura del FC Barcelona y una de las mayores promesas del fútbol europeo, estaría a punto de realizar una de las adquisiciones más comentadas del mundo deportivo y del entretenimiento: la mansión que compartieron Shakira y Gerard Piqué en España, valorada en cerca de 14 millones de euros. La propiedad, que la expareja había puesto en venta tras su separación en 2022, permanecía vacía desde que la cantante barranquillera se mudó a Miami junto a sus hijos Milan y Sasha en 2023. Según medios españoles, la casa llevaba meses en el mercado por una cifra cercana a los 11 millones de euros y el jugador de 18 años estaría dispuesto a comprarla.

La mansión se sitúa en Esplugues de Llobregat, municipio de donde es oriundo el joven Yamal. Esplugues ha logrado consolidarse como una de las zonas más exclusivas del entorno barcelonés y su cercanía al estadio Camp Nou la convierte en un lugar habitual de residencia para jugadores. La vivienda destaca por sus dimensiones y comodidades. Con más de 3.800 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, cuenta con seis dormitorios, cinco baños, amplios salones, varias terrazas, piscina interior y exterior, biblioteca, gimnasio, bodega y un garaje para varios vehículos.

Uno de sus espacios más llamativos es el estudio de grabación que Shakira instaló allí durante su etapa en Barcelona. La intención de Yamal sería adaptar la mansión a su vida como deportista de alto rendimiento. Se plantea instalar un gimnasio completamente personalizado, con un preparador físico y un fisioterapeuta a disposición.