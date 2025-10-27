x

Lamine Yamal estaría interesado en comprar la mansión de Shakira y Piqué en Barcelona: ¿Cuánto invertirá el futbolista?

El jugador español es uno de los futbolistas mejor pagados del mundo, con un salario anual de 15 millones de euros.

  Lamine Yamal estaría interesado en la mansión de Shakira y Piqué, ubicada en el pueblo natal del futbolista. FOTO: Xinhua
    Lamine Yamal estaría interesado en la mansión de Shakira y Piqué, ubicada en el pueblo natal del futbolista. FOTO: Xinhua
El Colombiano
El Colombiano
27 de octubre de 2025
bookmark

Lamine Yamal, la nueva gran figura del FC Barcelona y una de las mayores promesas del fútbol europeo, estaría a punto de realizar una de las adquisiciones más comentadas del mundo deportivo y del entretenimiento: la mansión que compartieron Shakira y Gerard Piqué en España, valorada en cerca de 14 millones de euros.

La propiedad, que la expareja había puesto en venta tras su separación en 2022, permanecía vacía desde que la cantante barranquillera se mudó a Miami junto a sus hijos Milan y Sasha en 2023.

Según medios españoles, la casa llevaba meses en el mercado por una cifra cercana a los 11 millones de euros y el jugador de 18 años estaría dispuesto a comprarla.

La mansión se sitúa en Esplugues de Llobregat, municipio de donde es oriundo el joven Yamal. Esplugues ha logrado consolidarse como una de las zonas más exclusivas del entorno barcelonés y su cercanía al estadio Camp Nou la convierte en un lugar habitual de residencia para jugadores.

La vivienda destaca por sus dimensiones y comodidades. Con más de 3.800 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, cuenta con seis dormitorios, cinco baños, amplios salones, varias terrazas, piscina interior y exterior, biblioteca, gimnasio, bodega y un garaje para varios vehículos.

Uno de sus espacios más llamativos es el estudio de grabación que Shakira instaló allí durante su etapa en Barcelona.

La intención de Yamal sería adaptar la mansión a su vida como deportista de alto rendimiento. Se plantea instalar un gimnasio completamente personalizado, con un preparador físico y un fisioterapeuta a disposición.

El jugador acaba de firmar su contrato de renovación con el Barça hasta 2031, con un salario estimado en alrededor de 15 millones de euros anuales, lo que lo posiciona como uno de los futbolistas jóvenes mejor remunerados del mundo.

Yamal ya figura en el Top 10 de los futbolistas mejor pagados del medio especializado Forbes. El joven español cierra una lista liderada por el portugués Cristiano Ronaldo y en la que el astro argentino Lionel Messi ocupa la segunda posición.

El diario económico Forbes cifra en 43 millones de dólares anuales los ingresos de Yamal.

Puede leer: Lamine Yamal confirmó su romance con Nicki Nicole en el cumpleaños de la cantante

De esa cifra, unos 10 millones serían generados por los patrocinios del joven con marcas como Adidas.

Una cifra nada desdeñable para un futbolista al inicio de su carrera, pero que empequeñece al compararla con los 280 millones de dólares que estaría ganando Ronaldo.

Messi, que tras su salida del fútbol europeo puso rumbo a Estados Unidos, destaca por generar más de la mitad de sus 130 millones de euros en patrocinios: hasta 70 millones, según Forbes.

Relacionado: El “Anormal” Yamal deslumbró en Champions y se ganó el respeto del fútbol mundial

Con información de AFP*

