x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Lamine Yamal confirmó su romance con Nicki Nicole en el cumpleaños de la cantante

El futbolista del Barça oficializó su relación con la artista argentina al compartir una foto juntos durante la celebración de los 25 años de Nicki Nicole.

  • Tras meses de rumores, por fin se hace oficial la relación entre ambas celebridades. FOTO: Tomada de redes sociales
    Tras meses de rumores, por fin se hace oficial la relación entre ambas celebridades. FOTO: Tomada de redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
25 de agosto de 2025
bookmark

La relación entre el futbolista Lamine Yamal y la cantante Nicki Nicole dejó de ser un secreto a voces. Tras semanas de rumores y apariciones públicas, el joven delantero del FC Barcelona confirmó su romance con la artista argentina en una fecha muy especial: el cumpleaños número 25 de la artista.

Yamal lo hizo público a través de sus historias de Instagram, donde compartió una imagen en la que ambos aparecen muy cercanos durante la celebración. En la foto, los protagonistas posan rodeados de globos en forma de corazón, un pastel y un enorme ramo de rosas con el que el jugador sorprendió a la cantante.

Lamine Yamal confirmó su romance con Nicki Nicole en el cumpleaños de la cantante

Los rumores habían comenzado semanas atrás, cuando Nicki Nicole asistió a la exclusiva fiesta de cumpleaños en la que Yamal celebró su mayoría de edad. Allí fueron vistos muy cómplices, lo que dio pie a las especulaciones. Poco después, el periodista Javi de Hoyos reveló que la pareja había sido sorprendida besándose en una discoteca de Barcelona, de la que salieron juntos de madrugada.

La cantante volvió a alimentar los comentarios al presentarse en el trofeo Joan Gamper con una camiseta blaugrana que llevaba el nombre y el número de Yamal, a quien animó durante todo el partido. Posteriormente, ambos coincidieron en un viaje romántico a Mónaco, donde publicaron en redes sociales fotos en los mismos lugares, aunque evitando compartir una imagen juntos.

Con la confirmación en Instagram, Lamine Yamal dejó clara su relación con Nicki Nicole, incluso después de que su padre, Mounir Nasroui, reconociera ante las cámaras que desconocía por completo la identidad de la nueva novia de su hijo. “No sé ni su imagen, cómo es su cara. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no de aquí. Mi hijo no me va a venir a decir ‘papá tengo novia’. Esas son cosas privadas suyas”, declaró con franqueza.

La confirmación oficial convierte a Yamal y Nicole en una de las parejas más mediáticas del momento, especialmente por la diferencia de edad –siete años– que existe entre ellos.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida