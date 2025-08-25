Lamine Yamal confirmó su romance con Nicki Nicole en el cumpleaños de la cantante

La relación entre el futbolista Lamine Yamal y la cantante Nicki Nicole dejó de ser un secreto a voces. Tras semanas de rumores y apariciones públicas, el joven delantero del FC Barcelona confirmó su romance con la artista argentina en una fecha muy especial: el cumpleaños número 25 de la artista. Yamal lo hizo público a través de sus historias de Instagram, donde compartió una imagen en la que ambos aparecen muy cercanos durante la celebración. En la foto, los protagonistas posan rodeados de globos en forma de corazón, un pastel y un enorme ramo de rosas con el que el jugador sorprendió a la cantante.

Los rumores habían comenzado semanas atrás, cuando Nicki Nicole asistió a la exclusiva fiesta de cumpleaños en la que Yamal celebró su mayoría de edad. Allí fueron vistos muy cómplices, lo que dio pie a las especulaciones. Poco después, el periodista Javi de Hoyos reveló que la pareja había sido sorprendida besándose en una discoteca de Barcelona, de la que salieron juntos de madrugada.

La cantante volvió a alimentar los comentarios al presentarse en el trofeo Joan Gamper con una camiseta blaugrana que llevaba el nombre y el número de Yamal, a quien animó durante todo el partido. Posteriormente, ambos coincidieron en un viaje romántico a Mónaco, donde publicaron en redes sociales fotos en los mismos lugares, aunque evitando compartir una imagen juntos.