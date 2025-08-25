Lamine Yamal confirmó su romance con Nicki Nicole en el cumpleaños de la cantante

La relación entre el futbolista Lamine Yamal y la cantante Nicki Nicole dejó de ser un secreto a voces. Tras semanas de rumores y apariciones públicas, el joven delantero del FC Barcelona confirmó su romance con la artista argentina en una fecha muy especial: el cumpleaños número 25 de la artista.
Yamal lo hizo público a través de sus historias de Instagram, donde compartió una imagen en la que ambos aparecen muy cercanos durante la celebración. En la foto, los protagonistas posan rodeados de globos en forma de corazón, un pastel y un enorme ramo de rosas con el que el jugador sorprendió a la cantante.