Una nueva pista rodea la muerte de Hayden Panettiere, actriz de ‘Triunfos robados’: investigan la pastilla que habría consumido

La muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere, de 36 años, es investigada por el Departamento de Policía de Greenville, Carolina del Sur, y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), luego de que fuera encontrada inconsciente y en paro cardíaco el domingo 16 de agosto de 2026 en una residencia de esa ciudad. Las autoridades buscan establecer qué sustancias consumió, de dónde procedían y si alguna pudo contribuir a su fallecimiento, mientras permanecen pendientes los resultados toxicológicos definitivos.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar y realizaron maniobras para intentar reanimarla, pero la actriz fue declarada muerta en la residencia. Según información de EFE, la autopsia preliminar no encontró indicios de violencia. Hasta ahora, las autoridades no han anunciado oficialmente la causa ni la forma de la muerte. Sin embargo, medios estadounidenses han conocido detalles de una de las hipótesis que se encuentra bajo investigación. TMZ informó, citando fuentes policiales relacionadas con el caso, que los investigadores creen que Panettiere pudo haber ingerido una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo el día de su fallecimiento. La hipótesis aún depende de los análisis toxicológicos, cuyos resultados no han sido divulgados.

Investigan a supuesto proveedor de medicamentos en Los Ángeles

La investigación también se concentra en determinar quién suministró la sustancia y cuál fue su procedencia. De acuerdo con TMZ, Panettiere tenía un proveedor de medicamentos en Los Ángeles, al que las fuentes describieron como un “traficante de drogas de larga data”. Según esa versión, la persona le habría suministrado distintos medicamentos recetados obtenidos en el mercado negro, entre ellos oxicodona. Las autoridades buscan reconstruir la relación entre ambos y establecer si ese proveedor estuvo relacionado con la pastilla que habría consumido la actriz. La reconstrucción publicada por TMZ señala además que Panettiere habría consumido varias drogas adquiridas a ese proveedor durante el vuelo que realizó desde Los Ángeles hasta Carolina del Sur el día anterior a su muerte. Posteriormente, en la mañana del 16 de agosto, habría tomado otra pastilla de oxicodona que presuntamente contenía fentanilo. La oficina de la DEA en Los Ángeles participa en la investigación para rastrear el origen del medicamento y establecer la posible participación del proveedor. ABC News también reportó que las pesquisas abarcan tanto California como Carolina del Sur y que los investigadores buscan determinar qué sustancias pudieron contribuir al fallecimiento. Las autoridades estarían siguiendo una línea similar a la investigada tras la muerte del cantante Mac Miller, caso en el que un proveedor fue condenado después de que el artista consumiera sustancias, algunas de ellas adulteradas con fentanilo. De forma paralela, fuentes citadas por medios estadounidenses señalaron que otra línea de investigación contempla la posible participación de “traficantes callejeros” que habrían suministrado drogas a Panettiere. The Mirror también informó que fuentes con conocimiento del caso sospechan que la sustancia relacionada con la muerte habría sido oxicodona contaminada con fentanilo. Según ese medio, la actriz fue encontrada inconsciente en un sillón por Zach Hickerson, hermano de su pareja, y los servicios de emergencia llegaron al apartamento poco antes de las 2 de la tarde del 16 de agosto. En el lugar también se encontraban Brian Hickerson, pareja intermitente de Panettiere, y su hermano Zach. ABC News informó previamente que Brian mostró a los agentes que llegaron a la residencia “la bolsa con la medicación que Hayden estaba tomando”. El informe policial describió además que la actriz se estaba “alojando temporalmente” en la residencia de Greenville. Según TMZ, Brian Hickerson le administró “Narcan” antes de la llegada de los paramédicos porque la actriz “no respondía”. Las maniobras de reanimación posteriores no lograron salvarle la vida. Un representante de Panettiere declaró a ABC News el 20 de agosto: “No hay nada que compartir en este momento, ya que la investigación está en curso, pero esperamos que se haga justicia”. La participación de la DEA y las pesquisas sobre el posible origen de los medicamentos hacen parte de una investigación que continúa abierta. Por ahora, la posible intoxicación por una sustancia adulterada corresponde a una hipótesis y no a una causa de muerte confirmada oficialmente.

¿Quién era Hayden Panettiere y qué papeles interpretó?

Panettiere inició su carrera como actriz infantil en producciones como ‘One Life to Live’ y ‘Guiding Light’, y luego participó en películas como ‘Remember the Titans’, ‘Raising Helen’, ‘Ice Princess’ y ‘Triunfos robados’. Su reconocimiento internacional llegó con Claire Bennet en ‘Heroes’, papel por el que recibió un premio Saturn y reconocimientos en los Teen Choice Awards. También interpretó a Juliette Barnes en ‘Nashville’, actuación que le valió dos nominaciones consecutivas a los Globos de Oro como Mejor Actriz de Reparto, y a Kirby Reed en ‘Scream 4’, personaje que retomó en la franquicia. La actriz abordó distintos episodios de su vida en sus memorias, ‘This Is Me: A Reckoning’, publicadas en mayo. Su muerte fue confirmada por su padre mediante un comunicado enviado a ABC News, cuando aún no se conocían detalles sobre las circunstancias del fallecimiento. El abogado de Brian Hickerson pidió permitir que las autoridades continuaran con las pesquisas y declaró el 20 de agosto a ABC News: “La muerte de Hayden sigue bajo investigación y es importante permitir que dicha investigación continúe. Como se ha informado públicamente, la policía confirmó que no había indicios de que se tratara de un crimen”. También señaló: “Por respeto a los seres queridos de Hayden y a la investigación en curso, no haremos más comentarios por el momento”. En los últimos días, TMZ difundió un video de Zach y Brian Hickerson durante una pelea en un bar de Carolina del Sur relacionada con la muerte de la actriz. Ambos fueron esposados, pero el Departamento de Policía de Greenville informó que Brian quedó en libertad y que “Zach fue detenido por alteración del orden público y llevado a la cárcel”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas: