Este año ha estado lleno de noticias y sorpresas por parte de Maluma, que tras confirmar que Papi Juancho Maluma World Tour llegará a Europa, Israel, Dubai y México –además del show en Medellín el 30 de abril–, lanzó este lunes una colección de fragancias.

Bajo el nombre Royalty by Maluma The King and Queen Collection la línea está integrada por cuatro fragancias, tanto para hombre como para mujer, inspiradas “principalmente en el poder de las piedras preciosas, donde cada una representa una joya diferente: jade, ónix, granate y amatista”.

“Mi padre me dejaba usar su fragancia favorita por las mañanas desde que era un niño y eso fue lo que generó mi amor por los aromas a una muy temprana edad. Por lo tanto, si lo sueñas, puedes hacer que suceda; y esta colección representa un sueño hecho realidad con la que busco que todo el mundo recuerde quién es y que no se permitan perder su propia corona, porque todos somos Reyes y Reinas”; expresó Maluma durante la presentación de Royalty.

El artista paisa siempre ha sido un apasionado por la moda, tanto así que ha sido embajador de marcas de lujo como Versace y codiseñador una línea especial de la mano de Balmain.