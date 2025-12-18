x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Qué hay detrás de la muerte de la jueza influencer Vivian Polanía?

Antes de su muerte, la jueza Vivian Polanía había alertado riesgos a su seguridad, presiones laborales y personales que, según dijo, la mantenían en constante alerta. Esto se sabe.

  • El cuerpo sin vida de la jueza fue hallado en su apartamento del barrio Ceiba II, en Cúcuta, donde también fue encontrado con vida su hijo de dos meses de nacido. FOTO: REDES SOCIALES
    El cuerpo sin vida de la jueza fue hallado en su apartamento del barrio Ceiba II, en Cúcuta, donde también fue encontrado con vida su hijo de dos meses de nacido. FOTO: REDES SOCIALES
El Colombiano
El Colombiano
hace 14 horas
bookmark

Desde 2023, la jueza Vivian Polanía temía por su vida. No era una afirmación lanzada al aire ni una exageración para las redes. Lo dijo frente a una cámara, en entrevistas a medios, después de haber sido hospitalizada por episodios de ansiedad.

Contexto: Hallaron muerta a la jueza Vivian Polanía en su apartamento en Cúcuta

La jueza primera de control de garantías de Cúcuta, afirmó entonces que era víctima de acoso laboral, persecución disciplinaria y presiones internas que habían puesto su vida en riesgo.

Este miércoles 17 de diciembre, ese temor quedó ratificado en un hecho que ha conmocionado al país. Polanía, de 37 años, fue hallada sin vida en su apartamento del barrio Ceiba II, en la capital nortesantandereana. Según las autoridades, la mujer estaba sobre su cama y a pocos centímetros, su hijo Mohammed, de apenas dos meses, lloraba de manera incesante.

El menor llevaba más de doce horas sin recibir alimento y presentaba signos de deshidratación, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro asistencial y quedó bajo protección del ICBF.

La hipótesis inicial apunta a un posible suicidio, pues no se evidenciaron signos visibles de violencia en el cuerpo. Sin embargo, la investigación permanece abierta, y en sus redes sociales se puede leer comentarios como que “en uno de los audios que publicó en Telegram dijo que si algo le pasaba era culpa de este hombre”, o “Este man la mató... Veneno... Pero ya todo está comprado para que parezca suicidio... Dieron buena platica a los funcionarios (sic)”, haciendo referencia al padre de su hijo.

También hay que recordar que Polanía no era una jueza ajena al riesgo: tramitaba procesos sensibles contra bandas criminales en una de las zonas más complejas del país.

¿Quién era Polanía?

Desde su despacho, la jueza tramitaba procesos de alto impacto contra bandas criminales. Pero la presión que decía sentir no provenía solo de los expedientes que firmaba.

Desde 2022, la jueza había ganado visibilidad nacional tanto por los videos personales que compartía en redes sociales como por las quejas disciplinarias presentadas en su contra ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, cuatro de las cuales fueron finalmente archivadas. De acuerdo con información conocida por El Tiempo, Polanía venía advirtiendo a personas de su entorno y a autoridades que estaba preocupada por dos frentes distintos que, a su juicio, la estaban desbordando.

Uno de ellos tenía que ver con lo que consideraba una persecución laboral al interior de la rama judicial en Cúcuta. De acuerdo con un allegado, la jueza señalaba a un alto funcionario como responsable de presiones y hostigamientos, al punto de haber solicitado apoyo institucional para enfrentar la situación.

A ese desgaste se sumaba un momento personal complejo: a su círculo cercano les había contado que su hijo había nacido de forma prematura y que ella había sufrido preeclampsia, condiciones médicas que le estaban dificultando sostener el ritmo laboral.

El otro motivo de inquietud, más delicado, también había sido puesto en conocimiento de las autoridades. En audios grabados en abril de este año, la jueza dejó constancia de conflictos con una expareja, episodios que hoy hacen parte del contexto que revisan los investigadores.

Esos audios hoy siguen alojados en su canal oficial de Telegram. En uno de los audios, Polanía advierte que un hombre quería hacerle daño y lanza una acusación directa: “Si a mí me llega a pasar algo, es culpa de él”, dice, antes de pedir que el país escuche esos mensajes y se tomen medidas contra esa persona.

En otra grabación, la jueza se dirige de manera frontal a Anuar, el padre de su hijo. Allí le pide que la deje en paz, anuncia que acudirá con su abogado para firmar una escritura y le dice que el apartamento y los bienes sean para él. “A mí de frente, hermano, pero así no”, se le escucha decir, en un tono de confrontación y angustia.

Un elemento adicional que hoy genera preguntas es que, pese a que los audios datan de abril, en junio la jueza publicó en Instagram una fotografía junto al mismo hombre al que señalaba en las grabaciones difundidas meses antes.

La Fiscalía tiene ahora la tarea de establecer si las advertencias que Polanía dejó en vida guardan relación con su muerte y determinar si se trató de una decisión personal o de un hecho provocado.

Por ahora, no hay una causa oficial de muerte ni responsables señalados. Los audios, las advertencias que la jueza dejó en vida y su contexto personal y laboral hacen parte del panorama que rodea el caso, pero será el avance de la investigación y el dictamen forense lo que permita establecer qué ocurrió realmente.

Le puede interesar: La última llamada de la jueza Vivian Polanía antes de ser hallada muerta en Cúcuta

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida