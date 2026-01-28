x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Marc Anthony y Nadia Ferreira esperan su segundo hijo, que será el octavo del artista

La pareja, que cumple su tercer aniversario de casados, anunció la llegada de un nuevo integrante a la familia. Será el octavo hijo del cantante de origen puertorriqueño.

  • Nadia Ferreira y Marc Anthony junto a su hijo marco. FOTO: Tomada de Instagram @nadiaferreira
    Nadia Ferreira y Marc Anthony junto a su hijo marco. FOTO: Tomada de Instagram @nadiaferreira
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Marquito is going to be a big brother”, con esa frase, que traducida al español significa “Marquito va a ser hermano mayor”, el cantante Marc Anthony y la exreina Nadia Ferreira anunciaron la llegada de su segundo hijo.

En una tierna publicación, en la que además celebraron su tercer aniversario como esposos, la pareja confirmó la llegada de un nuevo integrante a la familia Muñiz Ferreira.

En video: ¡Pal carajo! Así reaccionó Marc Anthony a una agresión durante su concierto en Barranquilla

Happy 3rd anniversary! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito is going to be a big brother”, dice la publicación en una mezcla de inglés y español, acompañada de una fotografía de la barriga de Ferreira sobre la que aparecen su mano, la de su esposo y su pequeño hijo.

Los mensajes de felicitación llenaron la publicación. Luis Fonsi, Fonseca, Cristian Nodal, Beele, Guaynaa, Prince Royce, Karen Martínez, Lele Pons y David Beckham escribieron tiernos mensajes de felicitación por el nuevo integrante de la familia.

Anthony, de 57 años, y Ferreira, de 26, se casaron el 28 de enero de 2023 en Miami (Estados Unidos), en una boda de la que el empresario mexicano Carlos Slim y David Beckham fueron los padrinos. En ese momento, Marco, su primer hijo, ya venía en camino, pues el ahora hermano mayor nació en junio de ese mismo año.

Siga leyendo: Marc Anthony recibió su estrella en el paseo de la fama de Hollywood

Será entonces el segundo bebé de Nadia Ferreira, Miss Universe Paraguay 2021, y el octavo para el cantante de origen puertorriqueño, quien también es padre de Arianna y Chase –a quien el cantante adoptó–, hijos del matrimonio con Debbie Rosado.

Pero también es padre de Cristian, Ryan, producto de su relación con la ex Miss Universo Dayanara Torres; y de los mellizos Emme y Maximilian, estos últimos con la cantante y actriz Jennifer Lopez.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida