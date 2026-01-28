Marc Anthony y Nadia Ferreira esperan su segundo hijo, que será el octavo del artista

“Marquito is going to be a big brother”, con esa frase, que traducida al español significa “Marquito va a ser hermano mayor”, el cantante Marc Anthony y la exreina Nadia Ferreira anunciaron la llegada de su segundo hijo.

En una tierna publicación, en la que además celebraron su tercer aniversario como esposos, la pareja confirmó la llegada de un nuevo integrante a la familia Muñiz Ferreira.

“Happy 3rd anniversary! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito is going to be a big brother”, dice la publicación en una mezcla de inglés y español, acompañada de una fotografía de la barriga de Ferreira sobre la que aparecen su mano, la de su esposo y su pequeño hijo.