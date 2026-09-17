Millie Bobby Brown, actriz de Stranger Things, vuelve a ser mamá: habría adoptado otro bebé

Millie Bobby Brown, conocida mundialmente por interpretar a Eleven en Stranger Things, y su esposo, Jake Bongiovi, se convirtieron nuevamente en padres. Según informó la revista People, una fuente cercana a la pareja confirmó en exclusiva al medio que la pareja dio la bienvenida a su segundo bebé, también mediante adopción. Brown, de 22 años, y Bongiovi, de 24, ya habían recurrido a la adopción para convertirse en padres por primera vez. En agosto de 2025 anunciaron que habían recibido a su primera hija y explicaron que querían vivir esa nueva etapa familiar con tranquilidad y privacidad. “Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con tranquilidad y privacidad. Y entonces, ahora somos tres”, escribió Brown en Instagram en aquel momento.

Por ahora, según People, los representantes de Brown y Bongiovi no han confirmado públicamente la noticia ni se conocen detalles sobre el nuevo bebé, como su nombre o si es niño o niña. En contexto: La actriz de Stranger Things Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi anunciaron la adopción de una bebé

Una fotografía había dado pistas sobre la llegada del bebé

Una de las primeras señales de que la familia podía estar creciendo ocurrió durante un viaje de la pareja a Italia. El pasado 7 de septiembre, Brown compartió en Instagram imágenes y un video de sus vacaciones en las Dolomitas, Italia.

En las imágenes se veía a la actriz cargando a su hija, mientras Bongiovi caminaba junto a ella con una mochila portabebés en el pecho. La nueva incorporación a la familia permanecía oculta, por lo que las fotografías generaron especulaciones entre sus seguidores.

Durante unas vacaciones en las Dolomitas, Italia, Jake Bongiovi fue fotografiado caminando junto a Millie Bobby Brown con una cargadera de bebé.FOTO:@milliebobbybrown.

Según People, aquella publicación mostraba a la pareja durante un momento familiar en el que ya estaban acompañados por su segundo bebé.

Millie Bobby Brown y su relación con la adoptación

La actriz había contado en junio, durante una entrevista en el pódcast Not Gonna Lie with Kylie Kelce, que adoptar siempre había formado parte de sus planes. Brown explicó que desde niña soñaba con adoptar y recordó que sus muñecas eran adoptadas durante sus juegos de infancia. También señaló que espera tener hijos biológicos en el futuro. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

“Adopción es amor, adopción es para siempre”, afirmó durante la conversación. Brown y Bongiovi se casaron en 2024, después de hacer pública su relación a finales de 2021. Ese mismo año realizaron una segunda celebración de matrimonio en Italia, en una ceremonia en la Toscana.

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