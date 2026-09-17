Millie Bobby Brown, actriz de Stranger Things, vuelve a ser mamá: habría adoptado otro bebé

Millie Bobby Brown, conocida mundialmente por interpretar a Eleven en Stranger Things, y su esposo, Jake Bongiovi, se convirtieron nuevamente en padres. Según informó la revista People, una fuente cercana a la pareja confirmó en exclusiva al medio que la pareja dio la bienvenida a su segundo bebé, también mediante adopción.
Brown, de 22 años, y Bongiovi, de 24, ya habían recurrido a la adopción para convertirse en padres por primera vez. En agosto de 2025 anunciaron que habían recibido a su primera hija y explicaron que querían vivir esa nueva etapa familiar con tranquilidad y privacidad.
“Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con tranquilidad y privacidad. Y entonces, ahora somos tres”, escribió Brown en Instagram en aquel momento.