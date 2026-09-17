“Los hispanos se sienten traicionados”: republicana Salazar critica a Trump por política migratoria

La congresista republicana por la Florida (EE. UU.), María Elvira Salazar, criticó la política migratoria del presidente Donald Trump, del que ha sido una aliada clave. “Señor presidente, sus políticas migratorias han ido demasiado lejos. En julio, su gobierno detuvo a 50.000 personas, y la mitad de ellas no tenía antecedentes penales”, dijo Salazar, para luego hacerle una advertencia al primer mandatario norteamericano: “Cuidado con lo que le dicen sus asesores”. Precisamente en esa población se enfocó Salazar para enviar un mensaje a Trump. “Los mismos hispanos que lo llevaron a la Casa Blanca en el 2024 hoy se sienten traicionados”. Le puede interesar: Latino denuncia que fue a cobrar US$2.800 por un trabajo en EE. UU. y terminó amenazado por el cliente: “Voy a llamar a ICE” Finalmente, le hizo un llamado para que resuelva el problema de la migración ilegal en el país. “Usted es el único que puede resolver el problema que arrastra el país hace 40 años. No estoy hablando de amnistía, sino de darles una vida digna en la ‘tierra prometida’, y solo usted puede hacerlo”.

Cuestionamientos al ICE y denuncias por abusos contra migrantes

Desde que llegó a la Presidencia por primera vez en 2016, Trump ha apostado a tener una política de “mano dura” en términos migratorios. Eso se ha intensificado en su segundo mandato, donde el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) ha sido criticado por el manejo de los procedimientos de detención y el exceso de fuerza. No es la primera vez que Salazar critica a ICE. “Le estoy diciendo a mi Partido Republicano que se están equivocando”, dijo la representante Salazar ante los medios a mediados de julio, exigiendo que se respete a la población hispana. “El presidente prometió que iba a deportar a la gente que tenía récords criminales severos, a la gente que no tiene papeles y que no debe estar aquí”, agregó.

El caso del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero en Maine

En sus declaraciones aludió al caso de Joan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años que recibió disparos mortales de agentes del Departamento de Seguridad Nacional en el estado de Maine. La legisladora enfatizó que el joven contaba con un permiso de trabajo y no tenía antecedentes penales, lo que evidencia fallas graves en la identificación de objetivos durante los operativos, ya que el joven no era la persona buscada originalmente. “Al que tiene un récord criminal y que es un delincuente, que lo boten, pero al que no lo tiene y que va a trabajar y que tiene al hijo al lado, que no lo toquen. Y eso está muy mal hecho por parte del ICE”, respondió Salazar, en relación a las denuncias que indican que el migrante fue asesinado frente a su hija de tres años.

Contexto político en Florida y cercanía con la política colombiana

Salazar, de origen cubano, es congresista por el 27° distrito del estado de Florida, que corresponde a buena parte del sur de Miami. A su vez, es un distrito con cerca del 74 % de la población es hispana. Salazar es cercana al hoy presidente Abelardo de la Espriella, quien vivió en la Florida durante varios años. Justo esta semana dijo en entrevista en NTN24 que De la Espriella “le salvó la vida a los colombianos”.

Hoy Colombia ganó su partido más importante.



Felicidades al presidente electo, Abelardo de la Espriella.



Veo un país fuerte, libre y lleno de oportunidades, listo para convertirse en una de las grandes historias de éxito del hemisferio occidental.



Ahora llegó la hora de... pic.twitter.com/erOWqdm4vE — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) June 21, 2026

Además, lo felicitó el día que ganó y se reunió con él en época electoral. “Hoy los colombianos escribieron una nueva página en la historia de su país y enviaron un mensaje claro: la libertad, la seguridad y las oportunidades siguen siendo más fuertes que las ideas que han fracasado en nuestro hemisferio. ¡Lo mejor está por venir!”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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