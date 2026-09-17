“Los hispanos se sienten traicionados”: republicana Salazar critica a Trump por política migratoria

La congresista republicana por la Florida (EE. UU.), María Elvira Salazar, criticó la política migratoria del presidente Donald Trump, del que ha sido una aliada clave.
“Señor presidente, sus políticas migratorias han ido demasiado lejos. En julio, su gobierno detuvo a 50.000 personas, y la mitad de ellas no tenía antecedentes penales”, dijo Salazar, para luego hacerle una advertencia al primer mandatario norteamericano: “Cuidado con lo que le dicen sus asesores”.
Precisamente en esa población se enfocó Salazar para enviar un mensaje a Trump. “Los mismos hispanos que lo llevaron a la Casa Blanca en el 2024 hoy se sienten traicionados”.
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Finalmente, le hizo un llamado para que resuelva el problema de la migración ilegal en el país. “Usted es el único que puede resolver el problema que arrastra el país hace 40 años. No estoy hablando de amnistía, sino de darles una vida digna en la ‘tierra prometida’, y solo usted puede hacerlo”.