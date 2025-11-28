Ágatha Ruiz de la Prada regresó a las pasarelas colombianas con una colección realizada con IA

La relación de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada con Colombia ha sido estrecha. Para la muestra, un botón: fue hace quince años que sus característicos estampados y su paleta de colores brillantes hicieron parte de la sección de vestir de Almacenes Éxito gracias a su colaboración. Esta semana, la española regresó al país para hablar de moda, pero también de educación, área en la que tiene amplia trayectoria: Ruiz fue la primera directora del primer curso universitario de España para convertirse en influencer profesional y actualmente es la decana de Moda de Elle Education by Mindway. Lea: El lado fashionista de J Balvin: lanza colección con la marca paisa Vélez A Medellín justamente vino por eso. La diseñadora cerró su paso por Colombia en la capital antioqueña, donde habló sobre los retos de la industria creativa en el Perpetuo Socorro, distrito creativo de la ciudad. Pero en sus otros días en Colombia, en los que visitó Bogotá y Barranquilla, también presentó algunas de sus más recientes creaciones. En el marco del Barranquilla Fashion Week (BQFW), Ruiz dio a conocer una colección realizada con inteligencia artificial (IA) que integraba este nuevo y polémico desarrollo tecnológico con su estilo característico. En su caso, la idea de utilizar la IA surgió de manera espontánea: de ella recibió múltiples ideas que fueron evaluadas por Ágatha y su equipo, quienes después tuvieron que enfrentarse al reto de hacer realidad estos diseños de estructuras y volúmenes poco usuales. EL COLOMBIANO conversó con la diseñadora española sobre el uso de la IA en la moda y el momento actual de la industria.

En varias de sus intervenciones en Colombia habló sobre cómo ha cambiado el oficio del diseñador y las múltiples habilidades que hoy exige la industria. ¿Cómo ha evolucionado el papel del diseñador y qué exige ahora la moda más allá del diseño?

“Yo creo que el mundo de la moda ha cambiado mucho en estos últimos años. Ahora un diseñador es mucho más que un diseñador... y quizá también mucho menos. Me explico: hoy en día un diseñador tiene que ser cada vez más multidisciplinar. Es importante el tema de la docencia, es importante que te conozcan, y que te conozcan implica hacer muchas cosas: escribir tu biografía, como hice yo; ir a la universidad; estar en los museos; aparecer en la televisión. Ya no basta con que un diseñador sea ‘mudo’. Cuanto más te conozcan y más sepan de ti, más morbo tiene tu ropa, ¿no? Tú no puedes salir a saludar y que nadie sepa nada de ti. La gente quiere saber lo que está comprando”.

Con la saturación del mercado y avances tecnológicos como la inteligencia artificial, parecería que cada vez es más complejo destacarse en las industrias creativas. ¿Qué opina de esto? ¿Qué se necesita para construir una marca memorable?

“Por una parte, creo que la inteligencia artificial va a convertirse en el mejor diseñador del planeta. Al mismo tiempo, será una herramienta súper útil para todos; lo importante es saber usarla, porque hoy es imprescindible aprender a manejarla. Y luego, también creo que hacerse conocido es muy difícil. Si te fijas, en estos últimos años, con todas estas historias de series y películas, cuando se habla de Francia —y fíjate que solo es Francia— solo aparecen las historias de Christian Dior, Saint Laurent, Chanel y, quizá, Balenciaga. Al final, tú llegas a París, te pasas tres días ahí, y ves Chanel, Dior y Saint Laurent por todas partes. Es decir, que una marca logre consolidarse en el tiempo, hacerse realmente conocida, eso es algo que muy pocas consiguen. Francia, al final, vive de muy pocas marcas. Y ha habido marcas importantísimas que tuvieron un ‘momentazo’ y luego desaparecieron. Por lo tanto, la vida del diseñador es complicada”.

¿Cómo considera que debe usarse la IA en labores creativas?

“La inteligencia artificial te puede ayudar a centrarte en ideas que tú ya tengas. Tú tienes que tener una idea, o por lo menos una intuición, de qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer y a dónde quieres llegar. Y ahí es donde la inteligencia artificial te puede ayudar. Lo que no puede hacer —al menos de momento, aunque quizá llegue el día— es hacerlo todo por ti. No te puede solucionar todo, pero sí puede ayudarte muchísimo, siempre y cuando tú tengas una idea inteligente en la que basarte, ¿no?”.

Su marca llegó a Colombia hace más de una década. ¿Cómo ha cambiado desde entonces y qué relación tiene hoy con la moda colombiana?