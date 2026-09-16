Se acabó la espera: Dario Vitale es el nuevo director creativo de Emporio Armani

La casa de moda Armani, cuyo fundador y propietario murió el año pasado, nombró este miércoles a Dario Vitale nuevo director creativo de su línea más accesible, Emporio Armani.
Vitale, quien anteriormente diseñó para Miu Miu y Versace, será “el primero en ocupar este cargo fuera de la familia Armani”, informó la casa de lujo italiana fundada en 1975 por el célebre diseñador.
En contexto: Tras la muerte de Giorgio Armani, ¿quién se encargará de la reconocida casa de moda?
“Me siento honrado de asumir este doble cargo. Armani tiene un legado poderoso y un lenguaje de diseño inconfundible; una herencia que se ha extendido durante décadas y que marca la historia de la moda. Asumo todo esto con un profundo sentido de responsabilidad y entusiasmo”, dijo Vitale en un comunicado.