Se acabó la espera: Dario Vitale es el nuevo director creativo de Emporio Armani

La casa de moda Armani, cuyo fundador y propietario murió el año pasado, nombró este miércoles a Dario Vitale nuevo director creativo de su línea más accesible, Emporio Armani. Vitale, quien anteriormente diseñó para Miu Miu y Versace, será “el primero en ocupar este cargo fuera de la familia Armani”, informó la casa de lujo italiana fundada en 1975 por el célebre diseñador. En contexto: Tras la muerte de Giorgio Armani, ¿quién se encargará de la reconocida casa de moda? “Me siento honrado de asumir este doble cargo. Armani tiene un legado poderoso y un lenguaje de diseño inconfundible; una herencia que se ha extendido durante décadas y que marca la historia de la moda. Asumo todo esto con un profundo sentido de responsabilidad y entusiasmo”, dijo Vitale en un comunicado.

¿Quién es Dario Vitale?

Vitale es un diseñador italiano graduado del Instituto Marangoni, una de las escuelas de diseño más reconocidas en el mundo. Su carrera la inició en Dsquared2, una marca de moda internacional que tiene su sede principal en Milán. Después trabajó en Bottega Veneta cuando la casa de lujo estaba bajo la dirección del alemán Tomas Maier. En 2010, Vitale aterrizó en Miu Miu, donde fue director de diseño de prêt-à-porter y jefe de imagen. Allí estuvo hasta 2025, año en el que fue contratado como director creativo de Versace tras la salida de Donatella Versace. Hasta diciembre del año pasado ocupó ese cargo. Al igual que en Armani, esa fue la primera vez que en la dirección de la marca estuvo una persona que no pertenecía a la familia fundadora.

El nombramiento de Vitale es importante para la industria de la moda porque este anuncio pone fin a uno de los pendientes que tenía en vilo a la industria. Además, es un paso crucial para el proceso de transformación de Armani, el cual inició desde septiembre de 2025 con la muerte de Giorgio. Mientras que Dario dirigirá Emporio Armani, la línea creada en 1981 para ofrecer una faceta más accesible al público y que terminó convirtiéndose en un éxito comercial, Leo dell’Orco, expareja de Armani, seguirá al frente de las colecciones de prêt à porter de la marca. Puede leer: Murió Giorgio Armani, el reconocido “rey” de la moda italiana, a los 91 años Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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