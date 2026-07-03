J Balvin y Vélez presentarán colección inspirada en el arriero antioqueño en Colombiamoda 2026

En menos de un mes será Colombiamoda y ya se han revelado los nombres de algunas de las pasarelas que se llevarán a cabo durante la semana de la moda colombiana. Una de ellas es la que marca el regreso de la alianza entre Vélez y J Balvin.

El próximo 25 de julio, la marca de marroquinería y el artista paisa presentarán Artisan Gang in The City, una propuesta que combinará moda, música y performance para reinterpretar la artesanía colombiana desde una mirada contemporánea.

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La colección está inspirada en el recorrido del arriero desde la montaña hasta la ciudad. A partir de esa narrativa, la propuesta transforma referentes tradicionales como el punto de cruz, los tejidos arhuacos, el carriel y otros oficios artesanales en prendas.

El desfile estará compuesto por 28 salidas divididas en cinco actos narrativos: Origen en Movimiento, Artesanía Reprogramada, Garniel: del Campo a la Ciudad, Futuro Nostálgico y Manifiesto: Artisan Gang in The City.

La propuesta incluye piezas donde el cuero se mezcla con textiles, bordados gráficos e intervenciones artesanales.