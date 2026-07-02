Esta es la historia detrás de los trajes de la Selección Colombia en el Mundial 2026

En la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Colombia no solo ha sorprendido por su desempeño, sino también por sus atuendos. Además de la camiseta amarilla que han utilizado los jugadores durante los tres partidos que han disputado –diseñada por Adidas e inspirada en el realismo mágico de la obra de Gabriel García Márquez–, y de la blanca con trazos amarillos, azules y rojos en hombros y mangas al final de los partidos, otra de las piezas que ha llamado la atención es el traje que vistió el equipo durante la semana de su debut en el torneo.
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Los deportistas lucieron un pantalón y una chaqueta azules, con el escudo de la Federación Colombiana de Fútbol en un lado y, en el otro, un prendedor con el logotipo de la marca deportiva Adidas. Estas prendas fueron el resultado de una colaboración entre ambas organizaciones y MAZ, la firma de la diseñadora bogotana Manuela Álvarez.
En los últimos años, Álvarez se ha consolidado como una de las diseñadoras colombianas con mayor proyección internacional. Estudió Diseño de Moda en el Instituto Marangoni de Milán y, en 2013, fundó su propia marca, MAZ, que nació “con el propósito de mezclar su amor por la sastrería clásica artesanal y la curiosidad por aprender y descubrir, desde sus raíces colombianas e indígenas, conocimientos y técnicas ancestrales a través de la exploración textil y las prácticas de cocreación”, según explica en su sitio web.