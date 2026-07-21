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Fotos | Estas fueron las pintas que eligieron los congresistas para enviar un mensaje en su posesión

Algunas congresistas buscaron llevar un mensaje político a través de sus prendas en la instalación del legislativo para el periodo 2026-2030. Sus posturas fueron lucidas en ropa y hasta en la piel.

  • Maria Fernanda Carrascal, Catherine Juvinao, Jennifer Pedraza y Laura Daniela Beltrán fueron algunas congresistas que no solo resaltaron con sus vestuarios sino que a través de ellos llevaron un mensaje político. Foto: tomada de las redes de las congresistas
    Maria Fernanda Carrascal, Catherine Juvinao, Jennifer Pedraza y Laura Daniela Beltrán fueron algunas congresistas que no solo resaltaron con sus vestuarios sino que a través de ellos llevaron un mensaje político. Foto: tomada de las redes de las congresistas
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 49 minutos
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La instalación del nuevo Congreso para el periodo 2026-2030 dejó, entre discusiones, contrapesos y la conformación de las mesas directivas, un desfile de vestuarios que, más allá de resaltar entre la multitud a algunas legisladoras, llevó un mensaje acorde a sus posturas y a lo que defenderán durante estos cuatro años.

En el Capitolio Nacional se posesionaron los senadores y representantes que durante el siguiente cuatrienio discutirán las leyes y las reformas que se propongan desde el Gobierno Nacional, además de ser la voz de diferentes sectores y hacer control político a las entidades del Estado. Esta posesión se realizó a través de una ceremonia que inició alrededor de las 3:00 p. m. y que se alargó hasta altas horas de la noche debido a discursos y consensos para elegir las mesas directivas de las diferentes corporaciones.

En medio de lo que implicaba el evento, su duración, pero también su importancia, algunas legisladoras electas llegaron al Capitolio con sus mejores vestidos combinados con accesorios y maquillaje. Estos no solo impactaron por la calidad de sus diseños, sino por el significado y los mensajes que llevaron impresos en chaquetas, bordados y hasta en la piel.

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Justamente, una de las que impactó con su pinta fue la representante Catherine Juvinao, quien llegó con un corset negro y una falda de la diseñadora Laura Aparicio. Su vestuario le permitió mostrar un tatuaje sobre su espalda con la frase “Todos tenemos arreglo”.

Esas palabras, según explicó la legisladora bogotana que repite en la Cámara, son un homenaje a su mentor, Antanas Mockus. No es solo una “consigna ingenua”, sino que para Juvinao esta frase es como “la posibilidad siempre presente de que todos somos perfectibles y de que, por más distintos que seamos, tenemos el deber de vernos con esperanza y benevolencia”.

Otra bogotana que deslumbró en la posesión fue la también repitente María Fernanda Carrascal, que no solo llegó a posesionarse para el nuevo período, sino que hizo parte de la delegación protocolaria que acompañó a Gustavo Petro desde la Casa de Nariño hasta la sede del Congreso.

La legisladora del Pacto Histórico lució un abrigo de lana en degradé con tonos blanco, beige, negro y gris. Su diseñador, Agustín Nicolás Rivero, declaró ante Infobae que los accesorios principales de este vestuario fueron elaborados con insumos del suroccidente de Colombia.

Una mujer que protagonizó algunos debates con Carrascal y que ahora ha dado un salto de la Cámara al Senado es Jennifer Pedraza. La congresista del partido Dignidad y Compromiso lució una chaqueta con un estampado de color morado y la frase “Colombia no está en venta”.

“Aquí una voz por la soberanía, lista para hacerle control a Abelardo de la Espriella y para legislar en favor de la gente”, escribió Pedraza en sus redes luciendo la pinta para su posesión.

No solo las repitentes en el Congreso resaltaron con sus vestuarios. Una de las que se inaugura, Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, lució en su posesión un vestido de color negro con detalles florales en tonos azul, naranja, morado y blanco.

Este atuendo fue diseñado por Manifiesta - Moda para la Paz, una empresa cuya ropa es confeccionada por excombatientes y víctimas del conflicto armado.

María Clara Posada, quien debuta en el Senado, llegó al recinto con un atuendo de color verde esmeralda profundo, resaltando elegancia y la altura que le espera dar a su cargo como integrante de la bancada del Centro Democrático.

Las mujeres no fueron las únicas que resaltaron en el Capitolio. El representante José Luis Bohórquez del Pacto Histórico llegó al Congreso con un traje negro con una alusión colorida a la fauna y a las riquezas de su región, Boyacá.

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De manera similar lo hizo John Amaya, hijo del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. El legislador electo por el partido Alianza Verde llegó con un abrigo en tonos verdes que tiene en la parte inferior un diseño alusivo a las montañas y los campos del departamento.

Los congresistas que tomaron juramento el pasado 20 de julio ocuparán sus respectivas curules en el período 2026-2030 y desde las diferentes comisiones de Senado y Cámara liderarán discusiones según sus posiciones al gobierno entrante y a lo acordado en sus partidos.

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Preguntas y respuestas

¿Qué significado tiene el tatuaje que mostró Catherine Juvinao durante la posesión del Congreso?
La frase “todos tenemos arreglo” es un homenaje de Catherine Juvinao a Antanas Mockus. Según la congresista, representa la idea de que todas las personas pueden mejorar y deben verse con esperanza y benevolencia.
¿Qué mensaje quiso transmitir Jennifer Pedraza con la frase “Colombia no está en venta”?
Jennifer Pedraza explicó que su chaqueta simboliza una defensa de la soberanía nacional. Además, afirmó que ejercerá control político al Gobierno de Abelardo de la Espriella y promoverá iniciativas en favor de la ciudadanía.
¿Quién diseñó el vestido de Laura Daniela Beltrán ‘Lalis’ y por qué llamó la atención?
El vestido fue diseñado por Manifiesta - Moda para la Paz. La prenda destacó porque es confeccionada por excombatientes y víctimas del conflicto armado, llevando un mensaje de reconciliación e inclusión.
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