¿Cómo le ganó Honorio Henríquez la presidencia del Senado a Deluque pese a los pronósticos?

Contra la mayoría de pronósticos, con 56 votos a su favor, el senador Honorio Henríquez del Centro Democrático quedó electo como presidente del Senado, superando los 45 votos que logró Alfredo Deluque. Así terminó la pelea de la semana, que dejó ver diferencias dentro de la coalición de gobierno.
Sobre todo porque Deluque representaba la apuesta del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, quien se negaba a darle su apoyo a Henríquez, líder uribista de la bancada mayoritaria de la coalición.
Así las cosas, la mesa directiva del Senado quedó compuesta por el senador Henríquez, quien fue postulado por su copartidario Hernán Cadavid; al cierre de esta edición, el primer vicepresidente sería Manuel Antonio Virgüez Piraquive (Mira), y el segundo vicepresidente, Alejandro Ocampo (Pacto).