Conmoción en Jamaica por la repentina muerte de Tyra Spaulding, exconcursante de Miss Universo: autoridades investigan el caso

La modelo Tyra Spaulding, de 26 años, quien fue candidata en el certamen de Miss Universo Jamaica 2023, fue hallada muerta en su residencia en Kingston, capital de la isla caribeña.

Las autoridades locales investigan su fallecimiento como un posible asesinato, lo que ha causado conmoción en la isla y en la comunidad internacional.

Lea más: El millonario proyecto de Robert De Niro: abrirá un resort de lujo en exclusiva playa de la princesa Diana en el Caribe

Según el reporte policial, el cuerpo de Spaulding fue encontrado la noche del martes 23 de septiembre, colgando del marco de una puerta con una cortina rosa alrededor de su cuello. Aunque en un principio se planteó la hipótesis de suicidio, las primeras indagaciones apuntan a que la modelo pudo haber sido víctima de homicidio.

Antes de su muerte había comentado en sus redes: “He llegado a la conclusión de que Dios no existe como pensamos, este mundo es demasiado malvado, la honestidad, la moral y la verdad no tienen cabida en la tierra”. La modelo, demás, fue una defensora de la prevención del suicidio.