Colombia dejó de recibir $2,7 billones por menor producción de petróleo: casi 30% de lo que busca recaudar la emergencia económica

La producción de petróleo en Colombia cerró el 2025 con un balance negativo. El país registró un promedio de 746.000 barriles diarios, lo que representó una caída de 3,4% frente a 2024, equivalente a 26.200 barriles menos por día.
Esta reducción se tradujo en cerca de 9,6 millones de barriles que dejaron de producirse a lo largo del año, con un impacto estimado de US$660 millones en ingresos para la economía nacional. En pesos colombianos, equivale aproximadamente a $2,7 billones, calculados con un precio promedio del Brent de US$69,04 por barril y una tasa de cambio de $4.052,89; recursos que dejaron de ingresar a las arcas de la Nación.
Puede leer: Delcy Rodríguez le dio contratos petroleros a compadre de Petro y otros cercanos
Este monto equivale a casi el 30% de los recursos que el Gobierno Nacional proyecta obtener con la emergencia económica declarada para atender a los departamentos afectados por la actual ola invernal, la cual busca recaudar cerca de $8 billones.
De acuerdo con la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), el año pasado comenzó con una producción de 769.800 barriles diarios en enero y cerró diciembre en 747.200 barriles, lo que implicó una disminución cercana al 2,9%.
En general, el comportamiento de la producción petrolera durante el 2025 fue irregular: tras una tendencia descendente en el primer trimestre y una nueva caída en abril, la producción mostró una recuperación en el segundo trimestre, se mantuvo relativamente estable alrededor de los 750.000 barriles diarios en el tercero y registró una leve mejora hacia el cierre del año.
Entérese: CEO de GeoPark plantea hacer fracking en Colombia y cita la experiencia de Vaca Muerta, Argentina