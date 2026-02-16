Colombia dejó de recibir $2,7 billones por menor producción de petróleo: casi 30% de lo que busca recaudar la emergencia económica

La producción de petróleo en Colombia cerró el 2025 con un balance negativo. El país registró un promedio de 746.000 barriles diarios, lo que representó una caída de 3,4% frente a 2024, equivalente a 26.200 barriles menos por día. Esta reducción se tradujo en cerca de 9,6 millones de barriles que dejaron de producirse a lo largo del año, con un impacto estimado de US$660 millones en ingresos para la economía nacional. En pesos colombianos, equivale aproximadamente a $2,7 billones, calculados con un precio promedio del Brent de US$69,04 por barril y una tasa de cambio de $4.052,89; recursos que dejaron de ingresar a las arcas de la Nación. Puede leer: Delcy Rodríguez le dio contratos petroleros a compadre de Petro y otros cercanos Este monto equivale a casi el 30% de los recursos que el Gobierno Nacional proyecta obtener con la emergencia económica declarada para atender a los departamentos afectados por la actual ola invernal, la cual busca recaudar cerca de $8 billones. De acuerdo con la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), el año pasado comenzó con una producción de 769.800 barriles diarios en enero y cerró diciembre en 747.200 barriles, lo que implicó una disminución cercana al 2,9%. En general, el comportamiento de la producción petrolera durante el 2025 fue irregular: tras una tendencia descendente en el primer trimestre y una nueva caída en abril, la producción mostró una recuperación en el segundo trimestre, se mantuvo relativamente estable alrededor de los 750.000 barriles diarios en el tercero y registró una leve mejora hacia el cierre del año. Entérese: CEO de GeoPark plantea hacer fracking en Colombia y cita la experiencia de Vaca Muerta, Argentina

Las razones de la caída en la producción de petróleo

Según Campetrol, la disminución de la producción de petróleo el año pasado estuvo asociada a diferentes factores, entre ellos la declinación natural de los campos, estimada en 22% y las afectaciones operativas derivadas de eventos de entorno.

Interrupciones operativas frenaron 2,15 millones de barriles en Ecopetrol durante 2025

En ese contexto, entre enero y septiembre de 2025, el Grupo Ecopetrol acumuló 2,15 millones de barriles de producción diferida, es decir, el volumen de petróleo que no pudo producirse en el momento previsto debido a interrupciones operativas, técnicas o externas. La mayor parte de esta producción aplazada se concentró en el segundo trimestre del año, periodo en el que se registraron las principales afectaciones. Vea aquí: Estados Unidos autoriza operación en Venezuela de cinco grandes petroleras, ¿quiénes son? Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de Campetrol, señaló que “para recuperar de manera sostenida la producción de gas y petróleo, el país requiere gestionar la conflictividad en los territorios, desarrollar los proyectos offshore (costa afuera), los Yacimientos No Convencionales (fracking), aumentar el factor de recobro de los campos actuales y mejorar la competitividad para la firma de nuevos contratos, así como aumentar la actividad exploratoria”.

Producción de gas también cayó en Colombia: el registro más bajo desde 2015

En cuanto al gas comercializado —aquel que efectivamente se entrega para el consumo de hogares e industrias— promedió 794,2 millones de pies cúbicos diarios (MPCD) en 2025. Esto representó una caída del 17,1% frente a los 958,5 MPCD registrados en 2024. La tendencia durante 2025 fue preocupante, iniciando con niveles superiores a los 820 MPCD que luego descendieron hasta los 793 MPCD a mitad de año; aunque se presentó una leve recuperación en el tercer trimestre, el cierre de 2025 fue crítico, pues en diciembre la cifra se desplomó hasta los 693 MPCD, consolidándose como el registro mensual más bajo desde 2015. Más noticias: Producción petrolera en Venezuela subirá 40% en 2026: secretario de Energía de EE. UU.

Menor rendimiento en los pozos

Esta disminución de oferta local en el mercado es el reflejo directo de lo que sucede en los pozos. La producción de gas fiscalizado promedió los 1.258,5 millones de pies cúbicos diarios (MPCD) entre enero y diciembre del año pasado, lo que representó una caída del 12% en comparación con 2024. Esta diferencia de 169,4 MPCD menos no es una cifra menor: refleja una tendencia de debilitamiento en el sector que se agudizó mes a mes. Mientras que el año comenzó con una producción de 1.314 MPCD en enero, cerró diciembre con 1.192 MPCD, una pérdida neta de operatividad del 9,3% en 12 meses.

¿Por qué bajó la producción de gas en Colombia?