Cogieron a taxista borracho en el parque de Envigado: no tenía pase porque ya lo habían pillado ebrio

Este conductor se encontraba en grado máximo de embriaguez y fue interceptado por agentes de la Policía Metropolitana al ver extraños movimientos en el vehículo.

  • Al taxista sorprendido manejando bajo los efectos del alcohol en Envigado, que ya era reincidente, le cancelaron su licencia. A la empresa en la que está registrado también le tocará responder por dejarlo manejar pese a no tener licencia. FOTO: ARCHIVO - JAIME PÉREZ
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
bookmark

Los extraños movimientos en la conducción de un taxi que transitaba por la zona central de Envigado alertaron a dos agentes de la Policía que obligaron a su conductor a detener el automotor en pleno parque de Envigado. Cuando verificaron la razón, se dieron cuenta de que estaba manejando borracho.

Los hechos se registraron la semana pasada en la calle 37 sur con la carrera 41; cuando los uniformados vieron al conductor altamente alicorado, llamaron a los agentes de la Secretaría de Movilidad de Envigado para que realizara todos los trámites correspondientes.

Cuando los “azules” le hicieron la respectiva prueba de embriaguez al conductor, esta le marcó tercer grado, la más alta y que equivale a más de 10 cervezas consumidas, por lo que procedieron a inmovilizarle el vehículo por esta infracción.

Al momento de solicitarle su licencia de conducción como parte del procedimiento, este les manifestó que se encontraba suspendida. Con el número de cédula revisaron en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y se enteraron de que no tenía licencia desde el año pasado, también por estar manejando borracho.

Entérese: Conductor borracho provocó la muerte de adolescente de 17 años en los bajos de la estación Floresta del metro

Por esta razón, a este taxista le impusieron una multa de 45.582.300 pesos por ser la segunda vez que reincide en esta infracción de tránsito, que se le suma a la anterior que también habría sido por este mismo grado de alicoramiento, por lo que de antemano ya adeudaba otros 29 millones de pesos.

Además, la suspensión de su licencia de tránsito, que era inicialmente por 10 años, se le cancelará definitivamente, por lo que nunca más podría coger un vehículo de ningún tipo, ni público ni particular, de acuerdo con la denominada Ley Merlano.

Le puede interesar: A chivero lo encontraron borracho en San Antonio de Prado, Medellín, y al volarse arrolló a un agente de tránsito

A esto se le suma que el taxi que manejaba está inmovilizado en los patios de la Secretaría de Movilidad de Envigado por 10 días hábiles y deberá realizar 50 horas de acciones comunitarias y acudir a cursos de alcohólicos anónimos.

Pero no paran ahí las sanciones. Según la Secretaría de Movilidad de Envigado, no solo el conductor debe acudir a una audiencia como parte del proceso investigativo, sino que también lo debe hacer la empresa a la que estaba inscrito este vehículo para explicar los motivos por los cuales esta persona manejaba el vehículo pese a la suspensión de su licencia.

Finalmente, este conductor deberá responder por el delito de fraude por no cumplir con la primera resolución emitida por su anterior sanción por manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes.

De acuerdo con el Sistema Integrado de Información de Tránsito (Simit), diariamente en Antioquia se presentan seis reportes de conductores bajo los efectos del licor y tan solo el año pasado en Medellín se impusieron 149 órdenes de comparendo a conductores por manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes y en enero de este año se han registrado 16 accidentes con conductores embriagados o bajo sustancias estupefacientes.

