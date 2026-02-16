Arranca la nueva era del Atanasio: así será la ampliación histórica del estadio de Medellín y ya hay fecha de inicio

La Alcaldía de Medellín presentó ante Curaduría los estudios y el anteproyecto de remodelación del Estadio Atanasio Girardot, un ambicioso plan que ampliará su capacidad hasta 60.000 espectadores y modernizará su infraestructura.

De acuerdo con el alcalde Federico Gutiérrez, el cronograma contempla la publicación de prepliegos en abril, la apertura de la licitación en mayo, la adjudicación en junio y el inicio de obras a finales de julio. La intervención tendría una inversión estimada de 750.000 millones de pesos y estaría lista en diciembre de 2027.

Paso 1: demolición del techo

Según explicó el mandatario, ya se radicó ante Curaduría la solicitud de demolición del techo de la tribuna alta occidental, cuya estructura presenta deterioro.

“Dos pasos fundamentales para los cuales ya venimos avanzando, que ya hemos radicado en curaduría en días anteriores. Por ejemplo, este techo, que es el techo de tribuna alta de occidental. Todos sabemos las condiciones en que está. Ya radicamos ante curaduría la solicitud de demolición de este techo. Yo espero que la primera obra con la que arranquemos, inclusive muchos días antes de terminar julio, sea arrancar con la demolición de este techo, que es fundamental para poder empezar a hacer todo el trabajo externo como una estructura independiente para tener la tercera bandeja con aproximadamente 20 mil personas adicionales”.

Además del techo, también se contempla la demolición del edificio y la torre ubicados en el costado occidental del estadio. Estas intervenciones permitirán despejar el área para el inicio de la nueva estructura.

La nueva tercera bandeja

El corazón del proyecto es la construcción de una tercera bandeja que aumentará el aforo en cerca de 20.000 nuevos asientos. El alcalde detalló que esta nueva tribuna será completamente independiente de las estructuras actuales. “A partir de ese momento empezamos a construir la tercera bandeja. Para hacer eso vamos a necesitar básicamente estos pórticos dobles, estas estructuras que son como dos columnas con pórtico en el exterior del estadio. Son 54 en total. Las alturas de estas columnas varían entre los 40 y los 50 metros y van a tener pilas de fundación de 18 metros bajo tierra”.

Para ello, ya se realizaron estudios de suelos y estructurales que fueron presentados ante Curaduría junto con el diseño arquitectónico y de ingeniería.

La intervención contempla que la actual tribuna alta pase a convertirse en una tribuna intermedia, mientras que la nueva estructura será la más elevada del escenario deportivo.

Fundaciones desde julio

De cumplirse el cronograma previsto, a finales de julio comenzarán las fundaciones profundas, visibles para la ciudadanía. “Lo que la gente va a empezar a ver a finales de julio es que arrancamos con las fundaciones, que son pilas de 18 metros, y empezamos a elevar esta estructura totalmente independiente a lo que conocemos como baja y alta hoy”.

También se realizará un estudio de vulnerabilidad estructural sobre las tribunas existentes para determinar si requieren refuerzos. Aunque no se prevén intervenciones mayores en ese sentido, el alcalde aseguró que sí se mejorarán las condiciones generales del estadio.

Modernización con visión

La ampliación del Estadio Atanasio Girardot busca no solo aumentar su capacidad, sino actualizarlo a estándares internacionales en infraestructura y seguridad.

Con una inversión cercana a los 750.000 millones de pesos y una fecha estimada de entrega en diciembre de 2027, Medellín apunta a consolidar su principal escenario deportivo como uno de los más modernos del país y la región.

Si el proceso contractual avanza sin contratiempos —prepliegos en abril, licitación en mayo y adjudicación en junio—, la transformación del estadio comenzará oficialmente a finales de julio, marcando el inicio de una de las obras más importantes para la infraestructura deportiva de la ciudad en las últimas décadas.