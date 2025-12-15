Un año de ‘megadeals’: estos fueron los negocios empresariales más grandes y costosos del año en el mundo

El mapa corporativo global de 2025 cerrará, hasta ahora, con uno de los mayores movimientos de la industria del entretenimiento, en la cual Warner Bros. se encuentra en el epicentro de todos con dos propuestas que superaron niveles nunca vistos en la industria. Por un lado, Netflix anunció un acuerdo para adquirir los estudios, parte del negocio de televisión y la plataforma HBO Max en un pacto valorizado en US$72.000 millones; esta operación fue interpretada como un salto estratégico para consolidar su liderazgo frente a Amazon, Disney y Apple. En contexto: ¿Adiós a HBO Max? Netflix comprará a Warner Bros por más de USD 83.000 millones Sin embargo, la historia dio un giro inesperado luego de que Paramount lanzara una OPA hostil por 100% de WBD, valorada en US$108.400 millones; esta propuesta, que ofrecía US$30 por acción, buscó bloquear el avance de Netflix y reconfigurar por completo el ecosistema del entretenimiento global. Con esto, ambas operaciones rompieron récords históricos y convirtieron a Warner en el activo más disputado del año.

Union Pacific compra Norfolk Southern y crea el primer ferrocarril transcontinental moderno

A pesar que este entró entre los negocios empresariales más grandes de 2025, existen otras transacciones globales que movieron el mercado entre ellas la adquisición por parte de Union Pacific de Norfolk Southern en una operación de US$85.000 millones; este movimiento, estructurada en una parte por acciones y otra en efectivo, dará origen al primer ferrocarril transcontinental moderno en Estados Unidos, con una huella operativa que abarca de costa a costa y una valoración combinada superior a los US$250.000 millones. Relacionado: Paramount desafía a Netflix: lanzó una oferta hostil de 103.000 millones de dólares por Warner

Mars compra Kellanova y se consolida como gigante mundial de snacks

Por otro lado, en el sector de consumo, una de las operaciones más relevantes fue liderada por Mars, que completó la compra de Kellanova, fabricante de Pringles, Cheez-It y Pop-Tarts por US$35.900 millones; gracias a este acuerdo, la compañía se consolida como uno de los mayores conglomerados de snacks del mundo y amplía un portafolio que ya incluye M&M’s, Snickers y Kind.

Alphabet adquiere Wiz y refuerza su apuesta por la ciberseguridad en la nube

La tecnología también fue una de las industrias que más se movió con una de las transacciones más inesperadas que tiene como protagonista a Alphabet que acordó la compra de la empresa de ciberseguridad Wiz por US$32.000 millones. Esta se convirtió en una de las mayores adquisiciones en la historia de Google lo cual reflejó la relevancia de la seguridad cloud en la competencia frente a Microsoft y Amazon Web Services. Entérese: Estas fueron las tres megamovidas empresariales que sacudieron a Colombia en 2025

BlackRock, Nvidia y Microsoft lideran millonaria inversión en data centers para IA

Dentro de los negocios que más impactó a la industria tecnológica fue el movimiento liderado por BlackRock y Global Infrastructure Partners, GIP, que junto a Nvidia, Microsoft y los fondos soberanos de Kuwait y Singapur, anunciaron la compra de Aligned Data Centers, valorada en US$40.000 millones. Esta operación fue descrita como una de las más importantes en la historia de datos y refleja un golpe de autoridad en medio del auge de la infraestructura para inteligencia artificial; este consorcio bautizado como Artificial Intelligence Infrastructure Partnership, AIP, prevé invertir hasta US$100.000 millones en el desarrollo de nuevos campus de data centers en Estados Unidos y Latinoamérica. Estos negocios realizados en 2025 reflejan hacia donde se dirige el mundo para los próximos años, por ello, la consolidación del entretenimiento, la transformación logística de EE. UU. y, la expansión de la infraestructura para IA fueron los actores principales de este año.

Tesla entra al mercado indio y lanza el Model Y en Mumbai

Tesla finalmente oficializó su entrada al mercado indio con la apertura de su primer showroom en Mumbai y la presentación del Model Y, después de años de retrasos marcados por críticas a los altos aranceles de importación. La marca lanzó dos versiones del SUV: una de tracción trasera con 500 km de autonomía y otra de largo alcance con 622 km. El periodo de entregas ya empezó, el vehículo podrá registrarse en Mumbai, Delhi y Gurugram. Además, contará con la posibilidad de activar capacidades de conducción autónoma mediante actualizaciones de software.