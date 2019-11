Pau-li-na no siempre es de la Mora

Su popularidad es tal, a raíz de la voz de Paulina, que la plataforma Netflix le sugirió no hablar como De la Mora en público ni en entrevistas, con el fin de que no se sintiese presionada a hacer “esa voz todo el tiempo”.

Su primera experiencia en esa faceta fue en 2005, cuando dobló al español los diálogos de Abby Patosa (Patito feo) en Chicken Little . Desde ese día quedó encantada con esa tarea de poner su voz al servicio de un dibujo animado.

La mexicana Cecilia Suárez no solo es famosa por interpretar a Paulina de la Mora en la popular serie La Casa de las Flore s, de Netflix, personaje que por su tono de voz no acepta términos medios, o la aman o la odian, sino por doblar la voz de varios personajes animados en el cine.

EL COLOMBIANO tuvo la oportunidad de hablar con Cecilia, no sin antes recibir la advertencia de que la actriz no responde preguntas sobre La Casa de la Flores.

En la charla contó que en la producción animada le da vida a una maestra de escuela (Alva), que se convierte en la mano derecha del protagonista para salvar la Navidad.

“Conforme pasan los años y tengo la oportunidad de hacer este tipo de trabajo, más me fascina, más me cautiva. Es un muy complicado de realizar porque la voz es solo una de las herramientas que usa el actor, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el cuerpo y los gestos, al lado de otros compañeros. En el doblaje resulta fascinante porque se trata de confiar únicamente en la emoción y la voz”, reconoce la actriz que no ha tenido la posibilidad de convivir con los demás artistas que hablan en esta producción de Netflix, dirigida por el cocreador de Mi villano favorito, Sergio Pablos, y que se estrenó en cines el pasado 8 de noviembre.

Además de los retos de grabar sola, frente a una pantalla, viendo las imágenes de la historia, Cecilia anota que otra dificultad fue hallar el tono que el personaje requiere y que el director y los productores pretenden. Reconoce que en ocasiones ese ritmo y ese acento aparecen sobre la marcha. “Muchas veces salen indicaciones que te hacen dar cuenta de que la voz debe ser más intensa de lo que creías, en los doblajes siempre descubro cosas, me doy cuenta de la potencia que tiene la voz para construir”.