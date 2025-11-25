Video | La excusa del presidente de Miss Universo sobre la derrota de Miss Costa de Marfil: “Necesita visa para ingresar a 175 países”

No cesa la polémica por la coronación de la mexicana Fátima Bosch en la Organización Miss Universe. El triunfo de la mexicana ha sido catalogado como fraudulento y se afirma que la ganadora —entre otras— debió haber sido Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil (Côte d’Ivoire), quien precisamente renunció este lunes a su título de Miss Universo África & Oceanía, así como a cualquier otra afiliación con el certamen. Lea también: Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, renunció al título y vínculo con Miss Universo: “Debo permanecer fiel a mis valores” El protagonista de un nuevo escándalo es precisamente Raúl Rocha, presidente y copropietario de Miss Universo, luego de que explicara las razones por las que Yacé no fue la ganadora. El empresario declaró a la periodista Adela Micha, en su programa La Saga, que la marfileña no resultó victoriosa —entre otras razones— porque no contaba con la visa para ingresar a 175 países. “(...) Costa de Marfil necesita (visa) —entren a Google, todos tienen ahí un celular— y busquen: ¿cuántos países necesita visa para poder entrar? 175 ... la chamba es por un año de Miss Universe”, indicó el empresario haciendo referencia a este permiso migratorio.

Y agregó: “Entonces va a ser la Miss Universe que se la pasó un año en un apartamento. (...) Unas de ellas se requieren seis meses de anticipación; hay muchas cosas que se valoran. Queremos que sea Miss Universe, la que más viaje y tenga contacto con gente en el mundo, pero si le piden visa en 175 países... está medio difícil, ¿no?”.

Olivia Yacé puede ingresar a más de 50 países

Olivia Yacé nació el 8 de enero de 1998 en Abiyán (Abidjan), Costa de Marfil, y estudió Marketing y Management en la Widener University (Estados Unidos). Su pasaporte le permite ingresar o salir de aproximadamente 54‑59 países sin visa o con visa a la llegada, incluyendo varios destinos en África, algunas naciones del Caribe y ciertos países de Asia y Europa.

La renuncia de Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, a su título Miss Universo África & Oceanía

La modelo renunció al título de Miss Universo África & Oceanía, explicando en un comunicado que se desligaba de la organización con la finalidad de permanecer fiel a sus principios, valores y a su trabajo como modelo. “Como representante de Costa de Marfil en la competencia Miss Universo 2025 en Bangkok, fui testigo de primera mano de que era capaz de lograr grandes cosas a pesar de la adversidad. Pero para continuar por este camino, debo permanecer fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades — los pilares más fuertes que me guían. Con un corazón lleno de gratitud y profundo respeto, por este medio anuncio mi renuncia al título de Miss Universo África & Oceanía, así como a cualquier futura afiliación con el Comité de Miss Universo”, se lee en el documento.

La exparticipante añadió que a lo largo de su recorrido como embajadora y reina de belleza ha servido con compromiso, resiliencia, disciplina y determinación.

El agradecimiento de Olivia Yacé

“Estoy profundamente agradecida por el apoyo que he recibido y por las experiencias inolvidables que han moldeado este viaje. Ahora emprendo mi camino de una manera diferente, con la misma determinación de elevar e inspirar... Con amor y respeto, Olivia”, concluyó. Siga leyendo: Presidente de Miss Universo rompió el silencio tras acusaciones por fraude y cuestionamientos por millonario contrato en México



