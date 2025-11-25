Ofrecen millonaria recompensa por información de alias Lobo y Pimpón, cabecillas del Frente 36 en el norte de Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció este martes una recompensa de hasta $100 millones por información que permita ubicar y capturar a alias ‘Lobo’ y a Ferney Roldán, alias ‘Pimpón’, señalados como nuevos cabecillas de comisión del Frente 36 de las disidencias de las Farc en el Norte del departamento. Ambos habrían asumido roles de mando tras la reciente captura de alias ‘Richard’, investigado por el asesinato de Juan Camilo Espinoza, quien era concejal en San Andrés de Cuerquia.

El anuncio se dio durante un Consejo de Seguridad y Oportunidades Sociales liderado en Belmira con autoridades civiles y militares, y con la participación de los alcaldes de Belmira, San José de la Montaña, Entrerríos y Santa Rosa de Osos. El mandatario destacó que, pese a la presencia de estructuras ilegales en la subregión, estos cuatro municipios registran una reducción del 5% en los homicidios.

“Como infortunadamente no es si no que la Fuerza Pública neutralice cualquiera de esos criminales para que salga uno nuevo. También es muy importante manifestar que, gracias a la operatividad de la Fuerza Pública, recientemente, se capturó a alias ‘Richard’, responsable del asesinato de un concejal, hace unos meses, en San Andrés de Cuerquia”, señaló el gobernador.

De igual manera, el mandatario advirtió que ambos hombres estarían bajo el mando de alias ‘Calarcá’, uno de los jefes visibles del Frente 36, y reiteró que la administración departamental no permitirá que estas estructuras sigan ampliando su control en la región.

Finalmente, Rendón hizo un llamado a la ciudadanía para que se convierta en un aliado activo de las autoridades a través de los Frentes de Seguridad, Redes de Apoyo, programas de Entornos Educativos Seguros y la estrategia Finca Más Segura.

Las autoridades insistieron en que cualquier información sobre los cabecillas podrá ser suministrada de manera confidencial a través de los canales oficiales dispuestos por la Gobernación.