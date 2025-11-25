Se salvó la Cooperativa de Caficultores de Los Andes: reabrirá sus puertas tras 6 años de intervención

Buenas noticias para los caficultores del Suroeste antioqueño: la Cooperativa de Los Andes, que permanecía intervenida desde 2019, volverá a ofrecer sus servicios.
Esto fue posible gracias al plan de viabilización estructurado por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), en articulación con la Supersolidaria y otros actores del sector. El proceso permitió que la entidad se pusiera al día con sus acreedores, incluida la banca y la propia Federación.
Con este acuerdo, la cooperativa conservará el presupuesto, patrimonio e infraestructura necesarios para retomar su funcionamiento