Revelan la causa de muerte de Daveigh Chase, actriz de El Aro

La actriz estadounidense Daveigh Chase, recordada por su escalofriante papel como Samara Morgan en la película de terror The Ring (conocida en Latinoamérica como El Aro), falleció a los 35 años el pasado 17 de junio, según confirmó el forense del condado de Los Ángeles. El informe oficial determinó que la causa de muerte fue el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), mientras que el consumo crónico de múltiples sustancias habría sido un factor contribuyente significativo.

La noticia ha generado atención internacional debido a la relevancia de la actriz en la industria del cine y la televisión, especialmente por su participación en producciones icónicas de finales de los años noventa y principios de los 2000.

No obstante, esta versión contrasta con declaraciones previas entregadas por su entorno cercano. En su momento, Roy Hernández, pareja de la actriz, aseguró en entrevista con el medio de celebridades TMZ que Chase habría fallecido a causa de una meningitis y una infección en la sangre, sin mencionar otras condiciones de base.