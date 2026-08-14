Petro dejó una notaría a quien sería pareja de Jaime Dussán, expresidente de Colpensiones

A medida que pasan los días desde la salida de Gustavo Petro de la Presidencia, siguen conociéndose decisiones de última hora con las que el Gobierno saliente dejó puestos amarrados. Una de ellas fue la designación de Efvanni Paola Palmariny como notaria 78 de Bogotá, en Usme.

Palmariny es además una ficha cercana al expresidente de Colpensiones, Jaime Dussán. Durante su administración en la entidad ocupó varias posiciones directivas y llegó a ser vicepresidenta Comercial y de Servicio al Ciudadano, desde donde acompañó a Dussán en distintas actividades institucionales.

El nombramiento quedó firmado el 5 de agosto, apenas dos días antes de la posesión de Abelardo de la Espriella. El decreto 1020 de 2026 señala que Palmariny fue designada en interinidad en la Notaría 78, luego de que el cargo quedara vacante por el retiro forzoso de su anterior titular. La Superintendencia de Notariado y Registro emitió concepto favorable para su nombramiento y certificó que cumplía las condiciones exigidas para ejercer la función notarial.

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En agosto de 2024, Palmariny volvió a estar en el centro de la polémica luego de que la periodista Darcy Quinn difundiera un video en el que aparece junto a Jaime Dussán en una actitud íntima, incluso dándose un beso. El episodio generó cuestionamientos por la relación jerárquica entre ambos, pues para entonces Dussán era el presidente de Colpensiones y Palmariny, su vicepresidenta Comercial.

En ese momento, el sindicato de trabajadores de Colpensiones cuestionó la situación y pidió que se investigara, en medio de las críticas que ya existían por los nombramientos y decisiones de la administración de Dussán.

Ahora, su designación hace parte de una seguidilla de nombramientos notariales realizados por Petro en sus últimos días en la Casa de Nariño. Entre el 3 y el 5 de agosto fueron designados nueve notarios, entre ellos el excongresista Inti Asprilla en Soacha y Palmariny en Bogotá.

Justamente, el nombramiento de Asprilla fue denunciado por el congresista del Centro Democrático, Andrés Forero, quien aseguró: “Sin ninguna clase de pudor están raspando la olla hasta el último minuto”. Y es que es importante recordar que Asprilla ha sido un fiel defensor del Gobierno Petro y sus decretos/reformas.

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Pero, ¿cuáles son las otras notarías? La maratón de nombramientos se produjo entre el pasado 22 y 24 de julio, luego de que el Ministerio de Justicia emitiera por lo menos diez decretos, en los que creó hasta una nueva notaría.

Tal como ya lo había denunciado este diario —y como sucedió con Inti Asprilla— la mayor parte de dichas designaciones se estructuraron bajo la figura de interinidad, dado que un listado de 2016 que tenía a otros elegibles ya habría caducado en 2018.

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En Bogotá, el abogado José Gregorio Beltrán Pérez fue designado para la Notaría 61, ocupando la vacante que dejó Pablo Méndez Barajas.

Adicionalmente, se oficializó el retiro de Oscar Fernando Martínez Bustamante de la Notaría 26, quien deberá permanecer en el cargo hasta que su reemplazo tome posesión.

Jorge Armando Ruiz Viveros asumirá la Notaría 20, mientras que José Faiber León Bermúdez fue nombrado en la Notaría 14 tras el retiro forzoso de la anterior titular.

Otra de las ciudades con nuevos nombramientos de notarios, a pocos días de Petro dejar el poder, es Barranquilla.

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La capital del Atlántico fue la ciudad con mayor movimiento, con tres designaciones en interinidad. Pedro Jaime Julio Beltrán llega a la Notaría 2, Juan David Ortega Jiménez a la Notaría 12 y Yoel David Elguedo Jiménez a la Notaría 7.

En Medellín fue nombrada Karyme Adrana Cotes Martínez para dirigir la Notaría 6 de la capital antioqueña. En Chía, uno de los municipios cercanos a Bogotá, fue nombrado Jhon Jairo Cortes Gómez, quien fue designado como notario en interinidad para la Notaría 2.