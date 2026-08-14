Otro futbolista se suma a las ayudas humanitarias: Carlos Cuesta envía 70 toneladas al Chocó

Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa, futbolista nacido en Quibdó, Chocó, hace 27 años, también se solidarizó con la tragedia sufrida en Colombia a costa del terremoto del 10 de agosto. El defensor central con actualidad en el Vasco da Gama de Brasil y constantemente convocado a la selección nacional, le dio constante visibilización a la situación por medio de historias de Instagram, allí está reposteando información valiosa, principalmente de su tierra.

Ante esto, Cuesta ayuda a través de su fundación, la Fundación Carlos Cuesta, la cual se encarga de apoyar niños y jóvenes talentosos en el fútbol chocoano; sin embargo, esta vez su papel pasa por lo social. Carlos no hizo parte del equipo que jugó por parte del “Gigante da Colina” el pasado jueves 13 de agosto por Copa Sudamericana ante Olimpia en Río de Janeiro.

La ausencia en el compromiso internacional de su club ayudó a Cuesta para estar más presente desde Brasil en su pueblo. Por eso, ese mismo jueves en horas de la tarde, se dio a conocer que el zaguero mandó a Chocó 70 toneladas de ayuda humanitaria; 20 fueron enviadas en avión y 50 por tierra, según informa Felipe Sierra.