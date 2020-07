Se creció la menor de las Elizondo

¿Está viendo la telenovela?

“Obvio, estoy redescubriendo en la historia a mi personaje después de tantos años. Yo la vi en su momento y me gustó, pero hay cosas que había olvidado, estoy feliz”



¿Hay nuevos proyectos?

“Seguimos en la producción de una película de animación y en un corto y con mi empresa de cuidados de la piel me ha ido muy bien desde que la presentamos en diciembre”.



Recuerdos de Pasión...

“Yo era la más chiquita de todos, la menor de las hermanas, y fue maravilloso trabajar con gente profesional y disciplinada, eso hizo que todo fuera más fácil y divertido”.



¿A qué se debe el éxito?

“Permitió ver a Colombia no desde la óptima maluca por la que nos conocían, sino que posibilitó ver paisajes y música, además cuenta con unos libretos maravillosos y un gran elenco”.