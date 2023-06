Colombia hará parte de la celebración global de los 25 años de una de las más famosas series de finales de los años noventa: ‘Sex and the city’.

Así, desde Nueva York llegará al país una experiencia primaveral inspirada en la moda y la vida del famoso grupo de amigas que protagonizan esta serie.

HBO Max anunció que dicha experiencia se vivirá en Medellín, ciudad qué respira moda, con motivo del lanzamiento de la segunda temporada de ‘And Just like that... ‘ y la celebración de los 25 años de ‘Sex and the city’.

Los habitantes de la Ciudad de la Eterna Primavera podrán visitar esta exhibición de manera gratuita el 23 y 24 de junio, de once de la mañana a siete de la noche en Oasis de la Moda, ubicado en la Calle 48 No. 57-87, Piso 11.

En este espacio, el apartamento de soltera de Carrie Bradshaw, su fabuloso guardarropa y una colección de réplicas de zapatos y vestidos icónicos inspirados en la protagonista de la serie, serán los protagonistas de la exhibición.

“En el lanzamiento de la segunda temporada de ‘And Just like that...’, HBO Max ofrece la exhibición inspirada en los 25 años de una franquicia muy querida por los fanáticos, en donde reviviremos momentos icónicos de la historia de las protagonistas. Será un espacio lleno de colores y flores, en la ciudad de Colombia que respira moda. Con este tipo de experiencias queremos acercar al público colombiano a nuestro contenido, conectar con nuestra audiencia, y revivir la esencia de Sex and the city’”, aseguró Julián Salazar, director de Mercadeo de Warner Bros. Discovery.

La segunda temporada de ‘AND Just like that...’ se estrenará el próximo 22 de junio en HBO Max con dos episodios y luego un episodio semanalmente.

En esta nueva entrega se resolverán dudas como: ¿se mudará Miranda con Che a Los Ángeles? ¿Le dará Carrie Bradshaw otra oportunidad al amor? ¿Cómo llevará Charlotte la ceremonia judía de Rock?