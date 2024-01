Un largo artículo de opinión publicado en The New York Times y en el que se especula sobre la sexualidad de la superestrella de la música Taylor Swift ha desatado ira en Internet, donde algunos usuarios de las redes sociales pidieron que el diario estadounidense se retracte. La columna de 5.000 palabras publicada en las páginas de opinión del periódico sugiere que la popular cantante está enviando señales veladas a sus fans de que es “queer”, a pesar de identificarse públicamente como heterosexual.

La propia Swift nunca ha indicado públicamente que se identifique como “queer” u homosexual, aunque se ha especulado con ello durante años. Ella ha defendido los derechos LGBTQ+, de los que habló en una entrevista de 2019 con Vogue: “No me di cuenta hasta hace poco de que podía abogar por una comunidad de la que no formo parte”.

Y en el prólogo de la reciente reedición de su álbum “1989”, Swift reflexionó que a los veinte años juró “no salir con chicos” debido a las suposiciones de los medios de que se acostaba con cada hombre con el que pasaba el tiempo.

Kayla Gagnet -directora de contenidos digitales de Equal Pride, una marca paraguas de medios de comunicación centrados en lo queer que incluye The Advocate y Out- dijo que cuando se trata de la cobertura de noticias de celebridades, “señalar señales obvias no es inherentemente problemático”.

Notar señales de homosexualidad, dijo, “no debería ser diferente” a que los medios se dieran cuenta de que Swift estaba saliendo con Kelce antes de que la pareja lo hubiera confirmado.

Por otra parte, según Gagnet, la columna de The New York Times “se centra realmente no en la lectura de la homosexualidad en su trabajo, que creo que es totalmente válida, sino más bien en ignorar o despreciar lo que ella misma ha dicho al respecto”.

Los seguidores de la cultura pop siempre estarán interesados en saber con quién salen los famosos, continuó. “Es justo interesarse por lo que eso pueda significar sobre su sexualidad”.