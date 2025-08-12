Declaración de renta 2025: hoy se inician los plazos de vencimiento en la Dian

Desde hoy y hasta el 24 de octubre, la Dian arranca con el calendario de vencimientos para la declaración de renta. En estas semanas, la entidad espera que cerca de 6,7 millones de personas naturales cumplan con su cita tributaria, entre ellas unos 400.000 contribuyentes que se estrenan este año como declarantes. Puede leer más: Declaración de renta 2025: multas, sanciones y embargos por no cumplir a tiempo con la Dian A la fecha, 539.772 personas ya presentaron su declaración, con base en el primer reporte de la Dian. La entidad espera recaudar al menos $5,5 billones por las declaraciones del año gravable 2024 que se harán entre agosto y octubre, un monto similar al obtenido el año pasado, esto sin incluir el descuento de retenciones en la fuente. El asesor de la Dian José Sierra señaló que esperan un incremento de recaudo frente al año pasado, pero recordó que la diferencia de la contribución será superior a lo obtenido en 2023, por el año gravable 2022, antes de las modificaciones que se hicieron mediante la reforma tributaria de ese año.

Cómo saber si debo declarar renta en el 2025

Hay que tener en cuenta que las personas que deben presentar su declaración de renta para el año gravable 2024 tienen que tener un patrimonio bruto superior a $211.792.500, además de ingresos brutos mayores a $65.894.000 en el año. También un ciudadano es candidato para declarar renta si tiene gastos con tarjeta de crédito superiores a $65.894.000, compras y consumos anuales que superen $65.894.000 y movimientos financieros por más de $65.894.000.

Es indispensable que las personas naturales cuenten con los requisitos básicos a la hora de presentar su declaración, que incluyen el documento de identidad, bien sea la cédula de ciudadanía o extranjería, y el Registro Único Tributario, RUT. Sierra destacó que otro requisito indispensable en el caso de las personas asalariadas es el certificado ingresos y retenciones que le otorga su empleador.

“Este documento es sumamente importante porque aquí van a estar los ingresos que tuvo el empleado durante el año 2024, las garantías, lo que aportó por salud, por pensión, y todos estos datos deben ser confirmados dentro de la declaración de renta. Entonces, es importante que tengan a la mano esta documentación”, explicó el asesor de la Dian. Lea aquí: Llega la temporada para declarar renta, ¿qué debe tener en cuenta para cumplir la obligación?

Otras recomendaciones para la declaración de renta 2025

Otra documentación que deben presentar son los certificados si tiene dependientes económicos, como por ejemplo hijos menores de edad, o que se encuentren cursando carreras universitarias y que estén entre los 20 y 23 años. También puede ser objeto de deducción por el pago de medicina prepagada o seguros de salud, ya que se necesitan los soportes de cuánto pagaron durante el año gravable por estos servicios. Sobre las fechas del calendario tributario, recomendó a las personas hacer su trámite en las primeras semanas.

“El calendario tributario toma en cuenta ciertas periodicidades, para que las personas se presenten en su declaración. Ahora, la invitación siempre será a que se presente en la declaración lo más pronto posible. Recordemos que estas semanas son fechas de incidente, es decir, es la fecha límite que va a tener el contribuyente para poder presentar su declaración”, dijo Sierra. Aseguró que si esperan a presentar su declaración en las fechas próximas al vencimiento pueden correr riesgos de que se presente algún incidente y no cumplir con los tiempos. Conozca más: Cómo consultar su información clave en la Dian para saber si debe declarar renta en 2025

Lo que debe tener en cuenta para evitar sanciones y multas

Si las personas naturales no presentan su declaración en el tiempo establecido, el asesor de la Dian señaló que serán sometidos a una sanción por extemporaneidad que equivale a 5% del impuesto a cargo, y si no hay impuesto por pagar, la sanción es de 0,5% de los ingresos. También hay otras infracciones como el caso de los declarantes que nunca tributan. “La multa a pagar puede ser 20% de los ingresos del año gravable o 20% de las consignaciones durante ese año”, concluyó Sierra.