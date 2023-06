Cada vez que Jimena Romero Henríquez dice que no hará más versiones de Señora Isabel, la clásica novela que su papá Bernardo Romero Pereiro escribió hace 30 años, alguien la llama y le dice, “queremos hacer un remake (nueva versión) de Señora Isabel”.

Así sucedió con Ana de Nadie, la novela actualmente con más rating de Colombia.

“RCN tenía ganas de hacer una adaptación de esta historia y realmente lo pensé y me di cuenta de que en 30 años no se había hecho ningún remake de la historia para Colombia, así que me pareció que era tal vez el momento perfecto”, comenta Jimena, al recordar que del drama ya había hecho dos adaptaciones para México, la primera fue Mirada de mujer, en 1997, y luego fue Victoria, con Victoria Ruffo, en 2007. Todas escritas por ella.