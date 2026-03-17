Andrea Guzmán vuelve con serie grabada hace 10 años mientras debuta en gastronomía y como directora de teatro

Los primeros meses de 2026 han marcado el inicio de una gran etapa actoral para Andrea Guzmán: está en plena temporada de teatro con una obra que ha sido un éxito en taquilla y bien recibida por la crítica. Además, acaba de estrenar en el Teatro Nacional La Castellana Inmaduros, la primera obra que escribe y dirige, al tiempo que le dio apertura a su primer restaurante. Lea: Por primera vez, los Premios India Catalina no premiarán telenovelas en 2026 Sin embargo, hubo algo que la tomó por sorpresa: una serie cómica de 60 capítulos, grabada hace casi diez años, finalmente fue estrenada, cuando muchos de los actores que hicieron parte de su elenco ya habían perdido la esperanza de verla al aire. Se trata de Manual para ninjas, una producción de Caracol que ahora comienza a estar disponible a través de su plataforma de streaming, Ditu, aunque nunca fue emitida en la pantalla principal del canal. Es una comedia llena de color en la que un grupo de personas intenta superar sus miedos más profundos a través de las enseñanzas que encuentran en una escuela de ninjas ubicada en un barrio popular de la capital. Guzmán habló sobre su participación en esta serie, así como de su presente en el teatro, su debut como directora y su nueva faceta como empresaria gastronómica.

Una serie realizada hace casi diez años...

“Por fin, esperamos mucho tiempo para que este proyecto se estrenara, porque lo disfrutamos mucho haciéndolo y ahora se presenta como uno de los principales estrenos de la plataforma Ditu, donde cada miércoles estarán disponibles cinco capítulos de un total de 60 que grabamos”.

¿Qué encontrarán los espectadores en la serie Manual para ninjas?

“Van a encontrar una serie de personajes que son muy cotidianos, muy colombianos, con cuatro personajes principales con bastantes problemas en su vida cotidiana y se encuentran con ‘La sombra negra’, que es una escuela para ninjas, donde cada uno va a empezar a tratar cada uno de sus problemas”.

¿Y en el caso de su personaje?

“Mi personaje se llama Dorothea, quien es una mujer que ha tenido que superar el miedo crónico de salir a la calle por culpa de un atraco que sufrió en el pasado, e infortunadamente muchos colombianos se sentirán muy identificados, porque a veces vivimos con mucho miedo por la inseguridad. Lo que muchas veces no nos damos cuenta, es que existen muchas Dorotheas en la calle, que sufrieron por la criminalidad y quedaron realmente traumatizadas y sin un tratamiento adecuado. En Manual para ninjas, ella llega a dicha escuela pensando que era un lugar de superación personal y no una escuela para ninjas, donde esas lecciones ninjas le ayudarán a ser mejor persona y superar sus miedos”.

Esta es la primera producción original de Ditu, ¿cómo ve el desarrollo de plataformas colombianas como esta?

“Creo que es importante el crecimiento de nuestras propias plataformas donde se encuentra el contenido nacional, y es un gran logro que se estrenen producciones nuevas directamente en ellas. Es una maravilla poder ver todo este contenido desde el teléfono en esos tiempos muertos que solemos tener, y que en ellos, se consuma contenido original colombiano”.

Recientemente comenzó su camino en el mundo de la gastronomía, ¿qué tal ha sido esa experiencia?

“Hace tiempo tenía el sueño de hacer realidad mi proyecto gastronómico que es un restaurante de fusión de comida colombiana, Guzto, siendo un restaurante de experiencia donde la gente puede ir a probar cosas colombianas fusionadas con otros elementos, y que ha tenido una buena acogida. Creo que eso es muy chévere, que una ciudad como Bogotá cada día tenga una oferta gastronómica de mayor nivel, y con más gente con ganas de hacer cosas diferentes. A mí me encanta el emprendimiento, el lograr generar empleo, y es un riesgo, no es fácil, pero vale la pena y es una apuesta que está siendo muy bien recibida”. Le puede interesar: Consuelo Luzardo será homenajeada en los Premios India Catalina 2026

Y también hizo su debut en la dirección para teatro con Inmaduros...