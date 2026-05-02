Avianca lanza plan de contingencia para pasajeros afectados por cierre de Spirit: “Serán reubicados en nuestros vuelos sin cobro”

La aerolínea de bajo costo Spirit Airlines comunicó en las últimas horas el cierre definitivo de sus operaciones, poniendo fin a más de tres décadas de actividad en la industria aeronáutica. Después de 34 años en el mercado, la compañía comunicó la cancelación inmediata de todos sus vuelos, así como la suspensión de sus canales de atención al cliente, marcando un desenlace abrupto que ha tomado por sorpresa a miles de pasajeros.

En su comunicado oficial, la empresa señaló que los usuarios con tiquetes vigentes podrán iniciar procesos de reembolso por los vuelos no utilizados. Sin embargo, dejó claro que no ofrecerá ningún tipo de asistencia para la reubicación en otras aerolíneas, lo que ha generado una situación compleja para viajeros que se encuentran en tránsito o con itinerarios próximos, especialmente en medio de una temporada de alta movilidad.

En contexto: Spirit Airlines anuncia cierre de operaciones y cancela todos sus vuelos tras fracaso financiero

El presidente Donald Trump afirmó haber entregado una propuesta final para rescatar a Spirit Aviation Holdings Inc., pero que solo procedería si se trataba de un buen acuerdo para el gobierno estadounidense. Estos comentarios ensombrecen el futuro de cualquier rescate, mientras la aerolínea de bajo coste sienta las bases para cesar sus operaciones.

Spirit, afectada por el reciente aumento del precio del combustible, había estado en conversaciones con el gobierno estadounidense para obtener financiación de rescate, pero esas conversaciones se estancaron en los últimos días. Mientras tanto, la aerolínea se está quedando cada vez más sin efectivo, según fuentes cercanas al asunto que pidieron permanecer en el anonimato debido a la confidencialidad de la información.

El declive de la aerolínea no es reciente. Sus dificultades financieras comenzaron a hacerse evidentes desde 2019, cuando enfrentó una crisis que debilitó su estructura operativa. Esta situación se intensificó en 2020 con la irrupción de la pandemia, que golpeó con fuerza a toda la industria aérea global y llevó a la compañía a registrar pérdidas de gran magnitud. A pesar de múltiples intentos por sostenerse a flote, incluyendo iniciativas de reestructuración y búsqueda de financiamiento, ninguno logró revertir la tendencia negativa.

El cierre de operaciones tendrá un impacto significativo en el ámbito laboral, ya que cerca de 17.000 empleados se verán afectados por la decisión. Durante años, Spirit se posicionó como un referente en el modelo de bajo costo en Estados Unidos, caracterizado por ofrecer tarifas base económicas complementadas con cargos adicionales por servicios como equipaje, selección de asiento y otros beneficios.