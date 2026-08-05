Caracol Televisión presentó su nueva política para prevenir el acoso sexual

Caracol Televisión dio a conocer el resultado de los hallazgos de la Comisión Especial Independiente que fue formada hace cuatro meses cuando salió a la luz la existencia de presuntos casos de acoso sexual en el canal. Junto a los resultados de dicha auditoría, presentó su nueva política.

Las denuncias de posibles casos de delitos sexuales que se conocieron en el mes de marzo y que hasta ahora tienen dentro de los señalados a Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego llevaron al medio de comunicación a tomar acciones como la desvinculación de los dos presentadores y a la creación de una comisión cuya misión era realizar una auditoría en el medio de comunicación sobre la existencia de canales de denuncias y políticas que eviten este tipo de acciones.

La auditoría de esa comisión, integrada por la abogada experta en derecho constitucional y derechos humanos, Catalina Botero, identificó en cuatro meses de investigación, en donde realizó más de 1.212 encuestas y algunas entrevistas confidenciales, además de análisis a documentos, conductas como el desconocimiento de protocolos, pues en el comunicado presentado por el canal se aclaró que, aunque existen mecanismos de atención, una parte importante de los trabajadores no los conoce.

Por otra parte, la investigación arrojó que ciertas conductas de acoso tienden a normalizarse, especialmente cuando son ejercidas por personas en posiciones de poder. La auditoría constató que Caracol Televisión activó sus mecanismos cuando se presentaron denuncias formales.

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Ante este panorama, la Comisión recomendó fortalecer la confianza mediante la creación de canales de denuncia independientes para facilitar el reporte oportuno y una transformación cultural reforzando la prevención mediante la sensibilización, capacitación y formación en toda la estructura del canal.