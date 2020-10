El actor Damián Alcázar quiere recorrer más a Colombia

Con su voz ha hecho documentales y ahora un pódcast, Fausto, que se escucha en Spotify y que como le contó a EL COLOMBIANO vía Zoom, “es un ejercicio extraordinario, pero con hechos terribles (narra crímenes reales), ya se imaginarán, pero me gustaría hacer cosas mucho más luminosas y festivas”.

Lo más duro para el actor fue relatar algunos hechos tan severos ocurridos de 2000 a 2020 para este programa, “el impacto casi siempre se da por los sucesos brutales. Los atentados a las Torres Gemelas por ejemplo, la Primavera Árabe, los terremotos, el tsunami”, pero hubo otros positivos que también disfrutó, como “la firma del acuerdo de paz en Colombia, me encantó narrarlo, el intento de llegar a la pacificación de su hermosísimo país y que se merece ya vivir en armonía, tranquilidad y bonanza para todos, no para unos cuantos, para todos. Las hazañas deportivas también me tocaron”.

Al hacer una retrospectiva de dos décadas en la historia de la humanidad analiza ese mismo periodo para el cine mexicano y hace un balance entre dos vertientes, una que es la alta calidad de sus producciones y otra la necesidad de más salas para ver cine internacional, “que podamos ver más en México buenas películas, cintas colombianas, chinas, de Irán, Corea, Brasil, Argentina, que se vea, para eso es el séptimo arte”, afirma.