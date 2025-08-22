¿Un exempleador puede dar una mala referencia laboral en Colombia?

¿Por qué está prohibido dar una mala referencia laboral?

"El hecho de que una empresa entregue información negativa sobre un trabajador que busca ser contratado implica vulnerar un derecho fundamental: el derecho al trabajo", explicó Marcial Ortiz, abogado especialista en derecho laboral del bufete Integrity Legal. El jurista advirtió que una opinión desfavorable condiciona de inmediato la decisión de contratación de un nuevo empleador, cerrando injustamente puertas a quien busca continuar con su vida laboral. De esta manera, aunque no exista una disposición legal expresa, el criterio fijado por la Corte Constitucional actúa como guía obligatoria para empleadores: difundir referencias negativas puede generar acciones jurídicas y sanciones judiciales.

¿Qué información sí se puede dar en una referencia laboral?

Las referencias laborales deben reflejar hechos comprobables del desempeño y no opiniones subjetivas que puedan generar perjuicios. FOTO: GETTY

De acuerdo con la jurisprudencia, las referencias laborales en Colombia deben limitarse a información objetiva y verificable, tales como: - Cargo desempeñado. - Tiempo de servicio en la compañía. - Funciones generales ejercidas. Cualquier valoración subjetiva, apreciación personal o juicio negativo sobre el desempeño del trabajador puede ser interpretado como una vulneración a sus derechos fundamentales.

Acciones legales para proteger al trabajador

En caso de verse afectado por una mala referencia laboral, los trabajadores cuentan con mecanismos jurídicos para proteger sus derechos: * Derecho de petición: el afectado puede solicitar formalmente a la empresa que aclare o explique la información entregada. * Acción de tutela: si la vulneración persiste, se puede interponer una tutela, obligando a la compañía a responder ante la justicia. En algunos fallos, los jueces han ordenado a las empresas rectificar públicamente o retractarse de las afirmaciones emitidas. Si bien no siempre se traducen en sanciones económicas, sí implican procesos legales y responsabilidades judiciales para las organizaciones.

Recomendaciones para empresas y trabajadores