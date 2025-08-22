x

Este domingo habrá ciclopaseo en Santa Elena: ¡Apúntese!

La participación es libre, no se necesita inscripción previa. El punto de salida será el estacionamiento del parque ArvÍ, vÍa vereda Mazo

  • Este domingo habrá ciclopaseo en Santa Elena: ¡Apúntese!
El Colombiano
22 de agosto de 2025
bookmark

Este fin de semana la bicicleta será protagonista en el Valle de Aburrá. Además de la tradicional ciclovía de Medellín, el Inder tendrá un ciclopaseo en Santa Elena.

Le puede interesar: ¿Qué hacer en Medellín? Cuatro planes culturales imperdibles para este fin de semana

El recorrido arrancará a las 8:00 a. m. y tendrá una duración aproximada de tres horas. La salida y la llegada serán en el estacionamiento del parque Arví, vía vereda Mazo. La ruta cubrirá 17.8 kilómetros y contará con un grado de dificultad 4, en una escala de 1 a 5.

El evento tendrá disponible transporte de bicicletas desde la estación Estadio del metro y la Placita de Flórez, ambos a las 6:30 a. m. Allí los participantes podrán entregar sus bicicletas para ser trasladadas en camión, mientras las personas se dirigen por sus propios medios al lugar de encuentro en Santa Elena.

El trazado va desde la vereda Mazo hasta Chorro Clarín, El Tambo y Carabineros, pasando por senderos ancestrales, el acueducto de Piedras Blancas y la Laguna de Guarne, hasta regresar a Arví.

El Ciclopaseo Rural Santa Elena 2025 es organizado por el Inder, es un evento lúdico, no una competencia; sin embargo, los participantes deberán usar cascos y elementos de protección. Además, cada participante debe garantizar el buen estado de su bicicleta, portar documento de identidad y llevar hidratación suficiente.

Recomendaciones Ciclopaseo Rural

1. Las bicicletas deben estar en óptimas condiciones.

2. Es obligatorio el uso de elementos de protección (casco, guantes, protectores, prendas comodas y calzado adecuado).

3. Llevar hidratación personal

4. No consumir alimentos pesados antes del evento

5. No se permite el consumo de bebidas embriagantes ni sustancias psicoactivas

6. Durante el recorrido se deben seguir las recomendaciones del equipo del Inder.

7. La edad mínima recomendada para participar es 14 años. Los menores deberán estar acompañados de un adulto responsable.

8. Se debe portar documento de identidad.

9. Por seguridad, no se permite asistir con mascotas.

