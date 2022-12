El éxito de la serie

Samuel Arnold tenía claro que Emily en París iba a ser exitosa, pero no al nivel al que ha llegado. Justo al estrenar esta tercera entrega que tendrá 10 capítulos, de aproximadamente media hora cada uno, Philippine detalla que la llegada de Netflix al proyecto hizo que Emily en París se convirtiera en un fenómeno que dista mucho del que sospechaban iba a tener: “Se suponía que iba a ser más local y territorial y ahora es global”.

Las carreras de estos tres franceses, que ya eran reconocidos en su país, han cambiado mucho tras las dos entregas de la serie. Estar tan expuestos es la transformación más evidente para ellos. Bruno Gouery, el comediante franco-italiano que interpreta al carismático Luc, explica con risas que ahora no puede decir mentiras cuando va por París: “Tengo que decir la verdad porque mucha gente me graba en sus celulares y ponen sus fotos en Instagram. No puedo decirle a mi novia que estuve con mi madre cuando la gente me graba en la ópera o en la discoteca”.