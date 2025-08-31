Nacional ganó, pero no convenció: Bauzá marcó y los hinchas se fueron con más preguntas que certezas

Atlético Nacional venció 1-0 a Envigado en el estadio Atanasio Girardot, con el primer gol del argentino Juan Bauzá vistiendo la camiseta verdolaga. El resultado le permite al equipo instalarse en el grupo de privilegio de la Liga, pero el fútbol mostrado volvió a dejar una sensación de vacío entre quienes asistieron a las tribunas y quienes lo vieron por televisión.

El partido parecía servido para una goleada cómoda. Envigado sufrió dos expulsiones en la primera parte: Didier Dawson y William Hurtado se marcharon antes del descanso, dejando al cuadro naranja con nueve hombres. Sin embargo, Nacional nunca logró traducir esa amplia superioridad numérica en el marcador. El gol de Bauzá, más fruto de su ímpetu y olfato que de una construcción colectiva, terminó siendo la única diferencia.

El equipo visitante, plagado de jóvenes, multiplicó esfuerzos en la cancha. Corrieron, se cerraron y resistieron con un orden admirable para evitar que la diferencia se ampliara. Frente a ellos, Nacional se mostró lento, plano, sin sorpresa. Solo Marlos Moreno intentó darle otro aire al juego con gambetas y velocidad, pero sus destellos fueron insuficientes para romper la resistencia envigadeña.

Desde la línea técnica, Javier Gandolfi no ocultó su inconformidad. El entrenador argentino gesticulaba, reclamaba y pedía mayor intensidad, pero tampoco encontró soluciones desde el banco. De hecho, una de sus decisiones generó molestia en la tribuna: sacó a Juan Bauzá, autor del gol y quien había mostrado dinámica y movilidad, para darle entrada a Edwin Cardona. El creativo tuvo algunos remates de riesgo, pero no aportó más que lo que venía entregando el argentino, lo que acrecentó la inconformidad de la afición. Sin embargo, el técnico explicó en la rueda de prensa que hizo la sustitución porque Bauzá tenía una pequeña fatiga muscular. “Me hubiera encantado que siguiera, pero la idea es no arriesgar”, dijo.

La irregularidad del equipo ha sido un sello en el proceso de Gandolfi. Apenas unos días atrás, Nacional había goleado 4-0 al Quindío en la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay, y se esperaba una continuidad en el rendimiento. Sin embargo, ante Envigado volvió a asomar la versión dubitativa, esa que enreda los avances y frustra a su hinchada.

La otra preocupación que dejó el partido fue la salida de Jorman Campuzano. El mediocampista, pieza clave en el equilibrio del equipo, terminó con molestias en el tobillo derecho y se le vio en el banco con hielo, a la espera de exámenes médicos que determinen la gravedad.

El triunfo deja a Nacional entre los cuatro mejores de la Liga, detrás de Junior y junto al DIM y Tolima. Aun así, las dudas persisten. El equipo gana, pero no convence, y la exigencia de la hinchada sigue latente.

El Verde tendrá que pasar rápido la página. Este miércoles visitará al Quindío (7:45 p.m.) en la vuelta de los octavos de la Copa BetPlay, con la tranquilidad del 4-0 en la ida. Luego asumirá el clásico frente al Independiente Medellín el domingo (6:20 p.m.), en un duelo que pondrá a prueba su verdadero nivel.

