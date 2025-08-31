La elección más importante que se juega el Congreso para la Corte Constitucional: el Gobierno hace lobby

Este fin de semana el precandidato Germán Vargas Lleras hizo una nueva alerta en su columna de El Tiempo sobre la elección que se realizará en la plenaria del Senado el próximo miércoles.
“Me resisto a creer que una vez más Petro se saldrá con la suya. De ser así, créanme, todo quedará en riesgo: nuestra Constitución, nuestra democracia y el país que conocemos”, escribió el exvicepresidente.
La elección será entre María Patricia Balanta Medina, una abogada de la Universidad Central del Valle del Cauca con maestría y doctorado en derecho; el exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo, abogado de la Universidad Sergio Arboleda con los mismos títulos de posgrado en derecho; y Jaime Humberto Tobar, abogado de la Universidad El Rosario y magíster en derecho.