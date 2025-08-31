The Wall Street Journal sugiere a Trump intervenir en Venezuela: “Edmundo Gonzáles podría posesionarse rápidamente”

En momentos en que Estados Unidos se acerca cada vez más a las costas venezolanas con buques y un submarino de guerra en lo que han calificado como una operación para frenar el narcotráfico en la región, el diario The Wall Street Journal sentó una dura posición al pedirle al presidente Donald Trump que intervenga ese país y saque del poder al régimen de Nicolás Maduro.
En su editorial titulada Trump’s Venezuelan War Games (los juegos de guerra de Trump en Venezuela, por su traducción al español), el medio destaca el despliegue militar que el mandatario estadounidense viene adelantando con el envío al Caribe de potentes embarcaciones como buques anfibios, destructores, cruceros con misiles guiados y submarinos de ataques rápidos que transportan, aproximadamente, 4.500 soldados. “Las maniobras navales preocupan al dictador venezolano Nicolás Maduro, y probablemente debería estarlo”.