Nuevas mentiras llegan a Big Little Lies

El programa estaba pensado como miniserie, algo corto que terminaría en 7 capítulos y listo. Big Little Lies fue tan exitosa (ganadora de ocho Emmys y cuatro Globos de Oro) que dio pie para seguir. La historia terminó con esa sensación de que fácilmente en Monterrey, California, había más relatos por descubrir.

La primera parte se basó en el libro del mismo nombre escrito por la autora australiana Liane Moriarty y como terminó con la trama del texto, le pidieron a ella que continuara la historia. Sobre lo que ella realizó, el guionista y creador de la serie David E. Kelley escribió los nuevos episodios que son también siete y que explorarán la malignidad de las mentiras, la duración de las amistades y la fragilidad del matrimonio.

Protagonizada por un elenco de lujo en la primera temporada: Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Alexander Skarsgård, Laura Dern y Zoë Kravitz, en esta segunda repiten los papeles principales e incorporaron a la ganadora del Óscar Meryl Streep.

Otro de los papeles destacados lo tiene la joven actriz Shailene Woodley quien interpreta a Jane Chapman, una madre soltera. En esta entrevista cedida por HBO a EL COLOMBIANO, Woodley, de 27 años, cuenta sobre su experiencia y lo que traerá esta temporada que presenta cada domingo a las 9 de la noche un nuevo capítulo.

Jane y las otras mujeres ahora comparten un trauma y un secreto. ¿Cómo llegan a esta segunda temporada?

“El tema principal de la temporada es cómo diferentes personas afrontan la misma experiencia y cómo un evento traumático puede manifestarse de diferentes maneras. Jane representa la curación que puede ocurrir después del trauma; no es que se escape del trauma, pero se puede curar y hay una luz al final del túnel. Mi personaje en esta temporada tiene en cuenta lo que ha pasado, quién ha sido y cómo quiere seguir avanzando, está decidida a hacer un cambio en su vida”.

¿Cómo evolucionarán las relaciones entre las cinco mujeres?

“Esta temporada explora las formas en que las mujeres eligen relacionarse unas con otras, incluso si no escogieron ser amigas sino que están obligadas a serlo. Todas elson distintas: escogían la amistad porque necesitaban a alguien en quien apoyarse. Pero en esta temporada están obligadas a estar cerca debido a este secreto, a esta mentira, pero ¿eso significa que en realidad son amigas, o son solo aliadas en una causa? Será divertido verlo”.

Meryl Streep se unió al elenco esta temporada. ¿Cómo fue trabajar con ella?

“Increíble. Realmente te anima a prestar atención y ser diligente. Es muy dedicada y apasionada por la actuación, el cine y la narración, fue como una clase magistral de actuación. Mira el proyecto completo desde un lugar holístico, no necesariamente un lugar basado en personajes. Ella encuentra maneras de unirlo todo. Nunca había leído un guión de esa manera ni había trabajado con alguien que operara así. Ella podía decir: ‘Esta línea en la página 88 se correlaciona con esta línea en la página 3’, ve todo desde una perspectiva muy amplia. Me ha hecho ver el ecosistema de la narración de manera diferente”.

¿Qué aprendió de las otras cuatro actrices principales?

“Nicole (Kidman) y Reese (Witherspoon) me enseñan mucho como actriz y como ser humano. Hay cercanía, honestidad y confianza. Ellas y las demás actrices son personas a las que acudiría con un problema y sé absolutamente que me prestarían toda la atención y una respuesta que me inspire o me lleve al final. Hay muy pocas personas con las que he trabajado con las que aún estoy profundamente en contacto, pero las cinco nos comunicamos con bastante frecuencia”.

¿Marcó alguna diferencia que Reese y Nicole también fueran productoras ejecutivas?

“Lo bello de su trabajo en producción es que tuvimos claro cuál era su intención para el programa y eso lo contagiaron y comunicaron. Y rara vez se ve a los actores que son productores ser tan prácticos como lo fueron ellas”.

¿Por qué cree que las mujeres se han identificado con estos personajes?

“Todo lo que está sucediendo en Hollywood ahora mismo, en lo que respecta a la igualdad femenina, es maravilloso, pero no puedo decirle cuántas veces he hecho entrevistas y me han dicho: ‘Es genial ver a un grupo completo de líderes femeninas fuertes’. Lo particular es que ninguno de estos personajes es fuerte, todas son increíblemente vulnerables, débiles y hasta mezquinas. Creo que las personas se relacionan con ellas por que pueden ver una parte de sí mismos, incluso si no tuvieran el lujoso estilo de vida de Monterrey. Al final todos podemos relacionarnos con el abuso, la injusticia y la infidelidad, ya sea en nuestras propias historias o en las de nuestros familiares y amigos.