MinDefensa dio aval a despliegue de tropas de EE. UU. en el mar Caribe anunciado por Marco Rubio

Para el general Pedro Sánchez, la cooperación con Estados Unidos es importante para combatir el narcotráfico y los grupos armados ilegales.

  • El general Pedro Sánchez ve con buenos ojos la cooperación con Estados Unidos para la incautación de droga en aguas colombianas. FOTO: Colprensa
    REMOVE ALL
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 8 horas
El ministro de defensa, general Pedro Sánchez, dio el aval a la decisión del gobierno de los Estados Unidos de desplegar tropas de ese país en el mar Caribe para perseguir narcotraficantes latinoamericanos.

Tras conocerse esta decisión por parte del secretario de Estado, Marco Rubio, el ministro aseguró que la cooperación militar con ese país ha sido vital para la lucha contra grupos armados y la incautación de droga en mares colombianos.

Lea también: Ejército y la Policía incautaron 450 kilos de cocaína durante operativo en Puerto Lleras, Meta

“En este momento llevamos 601 toneladas incautadas de cocaína, es la cifra más alta de toda la historia, un 16 % más comparada con el año anterior y parte de esa incautación se debe a los mecanismos de cooperación”, dijo Sánchez.

El jefe de la cartera recordó las operaciones Orión de la Armada Nacional para la lucha contra el narcotráfico con Estados Unidos, así como la cooperación con la Fuerza Aeroespacial colombiana bajo su estrategia Ceros.

En ese sentido, el jefe de la cartera de Defensa dio el aval para la llegada de fuerzas estadounidenses a territorio colombiano y su importancia de luchar contra el crimen organizado internacional.

“El despliegue que haga en los diferentes países respetando la soberanía y acorde a los protocolos de cooperación internacional siempre será bienvenido y es clave aquí que la cohesión entre las naciones afecte radicalmente el crimen organizado internacional”, señaló.

De momento, el presidente Gustavo Petro, quien ha tenido fuertes roces con el gobierno Trump, no se ha pronunciado sobre esta decisión del despliegue militar en aguas colombianas.

El secretario de Estado, Marco Rubio argumentó que esta decisión se da en defensa de la seguridad nacional de los Estados Unidos contra los carteles de la droga y en aprovechamiento a la cooperación que se tiene con varios países.

“Estos grupos están operando con impunidad en aguas internacionales simplemente exportando a estados Unidos veneno, están matando y destruyendo comunidades”, señaló Rubio.

Así mismo, el secretario de Estado recordó que “el régimen de Maduro no es un gobierno, es una organización criminal”, al recordar al cartel de los soles como una organización terrorista que no se le había puesto tanta atención pese a que está en las cortes de los Estados Unidos.

Siga leyendo: Marco Rubio confirma despliegue de tropas de EE. UU. en Caribe para perseguir narcos

*Con información de Colprensa

