Falleció Alejandra Gómez, periodista del programa Mañana Express del Canal RCN

A lo largo de su trayectoria profesional, Alejandra Gómez trabajó en medios como CityTV, Red + Noticias y Canal RCN.

  • Alejandra Gómez murió el pasado 10 de agosto, el día de su cumpleaños. Foto tomada de redes sociales.
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

A los 43 años falleció la periodista y presentadora Alejandra Gómez. La noticia fue confirmada por sus compañeros del programa Mañana Express del Canal RCN, donde trabajaba.

Le puede interesar: El conmovedor adiós final que le dio Colombia a Miguel Uribe Turbay

“Hoy nos despedimos de Alejandra Gómez, una amiga de la casa que con su carisma, sonrisa y calidad humana dejó huella en cada uno de nosotros. Su partida nos duele profundamente, pero su recuerdo quedará vivo en nuestras memorias. Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos. Vuela alto, Alejandra, tu luz seguirá brillando”, dice el comunicado.

Aunque la causa de su muerte no ha sido revelada, se sabe que Alejandra falleció el pasado 10 de agosto, día de su cumpleaños 43, según información de Noticias RCN.

¿Dónde nació Alejandra Gómez?

Alejandra Gómez era oriunda de Cali. Al programa Mañana Express del Canal RCN había llegado a finales del año pasado. Antes había trabajado para Claro, Día Tv, Red+ Noticias y Telepacífico.

Durante la emisión del programa matutino de RCN, sus compañeros le dedicaron un emotivo mensaje de despedida, reconociendo no solo su profesionalidad, sino su calidad humana.

“Estamos en shock, muy tristes y consternados. Alejandra siempre tuvo una palabra amable, una sonrisa, y dejó una marca muy linda en cada uno de nosotros”, dijeron sus compañeros.

Para saber más: Un Ciclo de Cine Antioqueño para celebrar 100 años de la primera película paisa: ¡No se lo pierda!

Alejandra Gómez llevaba más de 15 años ejerciendo como periodista. Sus compañeros de set la describieron comouna mujer sencilla, inquieta y guerrera” que siempre tenía una “sonrisa, energía y buena disposición”.

“Me siento muy triste por tu partida amiga. Que Dios te tenga en su santísima gloria. Fortaleza para tu familia”, “Hermosa mía, siento mi corazón destrozado, te fuiste mi hermanita del alma. Quedaron tantos sueños por cumplir, me siento honrada de haber hecho parte de tu vida”, escribieron algunas de sus amigas a través de su cuenta de Instagram.

