Si le gusta la carrera espacial esta serie es para usted: For all mankind, por Apple TV

Desde 2019, mucho antes de que la misión Artemis o Perseverance, de la Nasa, comenzaran a generar noticias, una serie de ciencia ficción nos mostraba la carrera espacial como nunca antes en TV. Se trata de For All Mankind que se emite por Apple TV. La serie, que estrenó este año su quinta temporada, parte de la premisa de ¿qué hubiera pasado si la Unión Soviética hubiera sido la primera en llegar a la Luna en 1969? Ahí comienza una competencia sin precedentes y a medida que avanzan las temporadas, la serie muestra el avance de décadas (desde los años 70 hasta el siglo XXI), todo esto con el acelerado avance de la tecnología y pasamos de la exploración lunar a tener bases y hasta minería y también ya se llegó a Marte (un pequeño adelanto a la realidad que se avecina). Puede leer: Tatiana Maslany vuelve con la serie “Máximo placer garantizado”, ¿de qué se trata? La serie estrenó en este 2026 una quinta temporada y se anunció una sexta y última entrega. Todas la temporadas pasadas las puede ver por Apple TV. EL COLOMBIANO conversó con la actriz norteamericana Mireille Enos, quien llegó a la quinta temporada a interpretar a Celia Boyd, una oficial de seguridad de los Pacificadores en Marte.

Me parece fascinante que la serie aborde un tema tan popular en este momento como la vida en Marte, por ejemplo, por todo lo que está pasando con la misión Artemis y lo que viene en la realidad. ¿Crees que esto es lo que atrae a la gente de esta serie o qué tienen los planetas y el espacio que nos resultan tan cautivadores?

“Creo que el género de la ciencia ficción ha sido siempre muy popular y nos ha interesado esta pregunta de qué más existe, qué hay ahí fuera más allá de esto, más allá de nuestro conocimiento, y cómo los seres humanos siempre hemos querido expandir los límites, ya sea construyendo pirámides o haciendo avances médicos. Somos una especie que desafía los límites de lo posible. Así que, desde el principio, la serie está planteada para ser interesante en ese sentido. También creo que hay una metáfora implícita en la serie, ya que cada temporada da un salto de décadas y vemos cómo los personajes evolucionan con el tiempo. Así que también se percibe la idea del viaje, el largo viaje que cada uno de nosotros emprende. Es muy raro poder pasar toda una vida con un personaje. Por eso, esta idea de que todos estamos en nuestro propio viaje personal me parece muy atractiva”.

¿Y cómo te recibió el equipo? La gente está especialmente emocionada de verte con tu antiguo compañero de reparto de The Killing, Joel Kinnaham...

“Es un lugar muy agradable para trabajar y, por supuesto, la coincidencia de que Joel y yo estemos juntos en una serie por tercera vez en nuestras carreras fue muy divertida. Desafortunadamente, no tuvimos mucho tiempo juntos en pantalla, pero sí nos vimos bastante en el set”.

Más allá del aspecto de ciencia ficción, creo que hay un mensaje en la serie muy importante sobre la coexistencia. ¿Hay algo más que quieras destacar?

“Sí, la relación entre los humanos es sumamente importante. También creo que esta temporada es una temporada de conflictos como se pueden dar por la propiedad del trabajo, de la tierra, y la idea de que el dinero y el poder intentan subyugar a quienes están a su merced. Y claro, sin entrar en demasiados detalles, obviamente en nuestro planeta Tierra, esta es la historia de la humanidad: los países grandes intentando oprimir a los pequeños. Así que en nuestra pequeña obra, la gente de Marte lucha por lo que le pertenece, y yo estoy con ellos”.

Celia, tu personaje, es para mi un ser muy luminoso. Una persona que busca la verdad. ¿Sabías que sería así desde el principio o su arco argumental se fue desarrollando a medida que avanzaba la historia?

“No lo sabía. Había leído los tres primeros episodios, así que sabía que empezó siendo muy humilde, pequeña y casi invisible, sin un verdadero sentido de pertenencia. Y luego me habían dicho que ella se encontraría al otro lado de una revolución, pero no sabía cuál sería el camino para que, paso a paso, encontrara su poder. Al principio de la temporada, creo que está muy desconectada de su propio poder, y lo descubre casi por accidente. Es un viaje hermoso el de este personaje”.

Me parece que la narrativa de la serie gira también en torno a la idea de que, incluso en Marte, los seres humanos seguimos siendo fundamentalmente los mismos. ¿Es esto un tema de debate?, ¿lo exploraste con los creadores de la serie?

“No, pero yo misma llegué a esa conclusión, y no solo en Marte, sino que creo que existe la sensación de que, incluso a lo largo de la vida de una persona, aunque las circunstancias a su alrededor cambien, cada uno de nosotros sigue siendo fundamentalmente quien es; no hay una evolución extrema, lo cual me parece interesante. Es decir, ¿te han preguntado si las personas son capaces de cambiar o no? Tiendo a creer que sí. Aunque en general no cambiemos, somos capaces de cambiar. Pero creo que la serie quizás se inclina un poco hacia el otro lado. La dirección que tomamos es que, en general, seguimos siendo quienes somos. Nuestros principios fundamentales permanecen con nosotros, sin importar la edad, la nacionalidad ni el planeta en el que vivamos; en esencia, seguimos siendo quienes somos. ¡Increíble!”.

Los creadores y productores de la serie comentan que quieren transmitir la sensación de estar realmente en Marte y han cuidado hasta el último detalle al filmar esta serie. ¿Cómo se sintió eso en el set?

“Es una locura. Te sientes como en un submarino. El set, todos los hábitats, los pasillos y todo lo demás, es tan preciso y detallado. La dirección artística cuenta con especialistas en el set, como en una serie médica en la que hay médicos reales en el set que lo saben todo. Aquí hay especialistas técnicos en Marte. Es tecnología ficticia, pero la han aprendido como si fuera real. Me dieron una lección sobre cómo volar y me explicaron la elevación, esto es mover todos los botones de los paneles, qué hacen. Es increíble la atención al detalle, y al parecer hay fans de la serie que llevan un registro de estas cosas, que tienen como biblias llenas de información sobre qué hace cada botón, y me parece asombroso que la gente esté tan comprometida con este mundo”.

Finalmente hablas de los fanáticos, ¿cómo te han recibido?