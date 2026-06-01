Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close
Exclusivo suscriptores

Tatiana Maslany vuelve con la serie “Máximo placer garantizado”, ¿de qué se trata?

Es un thriller de humor negro que se mueve entre chicos en webcam, chantaje, divorcio y hasta entrenamiento de fútbol. Se estrenó el pasado 20 de mayo en Apple TV con dos capítulos y tendrá nuevos episodios todos los miércoles hasta el 15 de julio.

  • Tatiana Maslany es la protagonista de Máximo placer garantizado, la nueva serie de Apple TV. FOTO Cortesía
    Tatiana Maslany es la protagonista de Máximo placer garantizado, la nueva serie de Apple TV. FOTO Cortesía
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 2 horas
bookmark

Tatiana Maslany es una actriz canadiense que seguro recuerda por la serie Orphan Black, en la que interpreta a más de una decena de personajes y por la cual ganó dos Critics Choice Awards y un Emmy en 2016. También la puede recordar como She Hulk, en la serie de Marvel.

Maslany ahora protagoniza una nueva serie de Apple TV llamada Maximum Pleasure Guaranteed (Máximo placer garantizado, en español), un thriller de humor negro que estrenó dos capítulos el pasado 20 de mayo y que tendrá uno nuevo cada miércoles hasta el 15 de julio.

La historia sigue a Tatiana Maslany, en el papel Paula, una madre recién divorciada que se ve envuelta en una peligrosa espiral de chantaje, asesinato y fútbol juvenil. “Convencida de haber presenciado un crimen —mientras...

¿Tienes una suscripción?
INICIA SESIÓN
Has encontrado contenido
exclusivo para suscriptores
Entérate de qué tratan esta y muchas más producciones desarrolladas con periodismo riguroso y confiable
Selecciona tu plan
Plan destacado
Digital
Mensual
$16.900*
SUSCRÍBETE
*Paga $16.900 por el primer mes. A partir del segundo mes paga $21.500
  • Prueba el primer mes por $16.900. A partir del segundo mes paga $21.500.
  • Acceso completo a noticias sin publicidad invasiva (pop up, videos y display flotantes).
  • Mi Colombiano: Visualiza noticias según tu navegación y sigue temas de interés.
  • Club intelecto: harás parte de nuestro club de suscriptores a partir del 3er mes
  • Primicia en podcast exclusivos.
  • Newsletter "Aquí te cuento", una selección de las principales noticias del día en tu correo electrónico.
  • Versión digital de nuestra edición impresa con el histórico hasta 1 año.
  • Contenidos premium (investigaciones y especiales)
  • Cancela cuando quieras.
Digital
Anual
$222.800*
SUSCRÍBETE
*Pagando con tarjeta de crédito
  • Duración de la suscripción: 12 meses
  • Acceso completo a noticias sin publicidad invasiva (pop up, videos y display flotantes).
  • Mi Colombiano: Visualiza noticias según tu navegación y sigue temas de interés.
  • Club intelecto: harás parte de nuestro club de suscriptores y podrás vincular hasta 2 beneficiarios.
  • Primicia en podcast exclusivos.
  • Newsletter "Aquí te cuento", una selección de las principales noticias del día en tu correo electrónico.
  • Versión digital de nuestra edición impresa con el histórico hasta 1 año.
  • Contenidos premium (investigaciones y especiales)
  • Cancela cuando quieras (Si cancelas antes de que se cumplan los 12 meses contratados, no se te realizará el cobro de la renovación el siguiente año)
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos