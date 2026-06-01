Tatiana Maslany vuelve con la serie “Máximo placer garantizado”, ¿de qué se trata?

Es un thriller de humor negro que se mueve entre chicos en webcam, chantaje, divorcio y hasta entrenamiento de fútbol. Se estrenó el pasado 20 de mayo en Apple TV con dos capítulos y tendrá nuevos episodios todos los miércoles hasta el 15 de julio.