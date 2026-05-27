Una mamá drogada y un tipo apodado “el Flaco”: primeras pistas sobre muerte de bebé de 6 meses en Tolima

La bebé de apenas seis meses de nacida que estaba en cuidados intensivos en el departamento de Tolima murió luego de haber sido víctima de un presunto abusador sexual.

“No soportó el dolor ni la crueldad de un acto que jamás debió ocurrir”, declaró la gobernadora Adriana Magali Matiz este miércoles.

La funcionaria recordó que el caso se conoció el martes de esta semana, cuando la niña fue ingresada a las 4:00 de la tarde al hospital San Rafael del municipio de El Espinal, con graves lesiones.

Aunque fue sometida a cuidados de urgencia, su cuerpo no resistió más de 24 horas.

“Este hecho nos llena de indignación y tristeza. Por eso exigimos una vez más y hacemos un enérgico llamado para que el responsable sea capturado y condenado con todo el peso de la ley. Hoy más que nunca, como sociedad tenemos la obligación de proteger a nuestros niños. No podemos ni permitir, ni normalizar que la violencia les arrebate la vida y la inocencia”, aseveró Matiz.