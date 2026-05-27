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Una mamá drogada y un tipo apodado “el Flaco”: primeras pistas sobre muerte de bebé de 6 meses en Tolima

La madre de la víctima la llevó al hospital diciendo que tenía fiebre, pero los médicos le encontraron signos de violencia sexual.

  • La bebé fue remitida desde El Espinal a una clínica especializada en Ibagué, Tolima, pero no fue posible salvarle la vida. IMAGEN DE REFERENCIA - COLPRENSA.
    La bebé fue remitida desde El Espinal a una clínica especializada en Ibagué, Tolima, pero no fue posible salvarle la vida. IMAGEN DE REFERENCIA - COLPRENSA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
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La bebé de apenas seis meses de nacida que estaba en cuidados intensivos en el departamento de Tolima murió luego de haber sido víctima de un presunto abusador sexual.

“No soportó el dolor ni la crueldad de un acto que jamás debió ocurrir”, declaró la gobernadora Adriana Magali Matiz este miércoles.

La funcionaria recordó que el caso se conoció el martes de esta semana, cuando la niña fue ingresada a las 4:00 de la tarde al hospital San Rafael del municipio de El Espinal, con graves lesiones.

Aunque fue sometida a cuidados de urgencia, su cuerpo no resistió más de 24 horas.

“Este hecho nos llena de indignación y tristeza. Por eso exigimos una vez más y hacemos un enérgico llamado para que el responsable sea capturado y condenado con todo el peso de la ley. Hoy más que nunca, como sociedad tenemos la obligación de proteger a nuestros niños. No podemos ni permitir, ni normalizar que la violencia les arrebate la vida y la inocencia”, aseveró Matiz.

El alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez, contó que la bebé tenía traumas y fracturas en sus miembros superiores e inferiores, además de las lesiones relacionadas con el supuesto acceso carnal violento.

A las 10:00 p.m. del martes la paciente fue trasladada a la clínica Clinaltec de Ibagué, que reportó su deceso al mediodía de hoy miércoles.

“Con la Policía y la Fiscalía vamos a capturar al responsable, o a los responsables, de este hecho deplorable. Fue un monstruo el que perpetró este hecho”, recalcó Gutiérrez, agregando que hay una recompensa de $10 millones por información que permita esclarecer lo sucedido.

Las primeras pistas del caso

La Sijín de la Policía ya inició las entrevistas a la madre y demás familiares de la menor de edad, para determinar responsabilidades.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, la mamá de 25 años de edad llevó a la niña al hospital diciendo que tenía fiebre, pero en el chequeo los médicos se dieron cuenta de que había signos de agresión.

“La mamá de la niña estaba bajo el efecto de sustancias psicoactivas”, indicó el alcalde.

Las pesquisas iniciales indican que la joven vivió con la abuela de la bebé hasta hace un mes, cuando decidió irse a convivir con un hombre conocido como “el Flaco”, cuyo paradero es ahora clave para los investigadores.

Gutiérrez cuestionó la floja reacción del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, que pese a haber sido notificado de la situación, no envió a ninguno de sus delegados al hospital. “Voy a poner una queja ante la dirección general”, acotó.

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