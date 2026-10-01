¿Mejoraron el costeño? Vuelve Medusa para una segunda temporada y con nuevos personajes

La familia Hidalgo es una de esas familias a las que pocos quisieran pertenecer: integrada por personajes traicioneros, mentirosos, en los que nadie puede confiar; en resumen: no hay quien se salve.
Medusa se llama la serie que sacó al mundo las intrigas nacidas en esta familia caribeña colombiana y que generaron éxito –sobre todo a nivel internacional–. Según los reportes de Netflix, la serie, en su primera temporada, entró al Top 10 de 65 países diferentes, incluidos Francia, España, Chile, México, Nigeria, Sudáfrica, Rumania, Qatar, Pakistán, entre muchos otros.
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Esta serie colombiana acaba de estrenar su segunda entrega en Netflix con los malvados Hidalgos de siempre: interpretados por Juana Acosta, Carlos Torres, Diego Trujillo, Mabel Moreno, Juanita Molina y Sebastián Osorio, y dos nuevos personajes que llegan a seguir revolucionando todo, papeles de Karen Martínez y Juan Pablo Urrego. El elenco lo completan Sebastián Martínez, Manolo Cardona, Jacqueline Arenal, Adriana Arango y Édgar Vittorino, entre otros.