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Así es la segunda temporada de MobLand: ¿de qué trata la serie protagonizada por Tom Hardy?

La serie de Paramount+ estrenó su segunda temporada de diez episodios. Mobland sigue el conflicto entre los Harrigan y los Stevenson, dos familias de la mafia londinense. EL COLOMBIANO conversó con algunos de los actores del elenco.

  • Los protagonistas de Mobland son Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren. FOTO: Paramount+.
    Los protagonistas de Mobland son Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren. FOTO: Paramount+.
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

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hace 4 horas
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En las series sobre la mafia, un argumento que ha sido exitoso es la batalla por el poder entre dos familias. Desde ese conflicto parte MobLand, la serie de Paramount+ que sigue la lucha entre los Harrigan y los Stevenson en las calles londinenses para definir quién tiene el control de la ciudad.

Esa es la disputa que quedó planteada en la primera temporada de la producción, estrenada en marzo de 2025, y que ahora, con el estreno de la segunda temporada, que recién llegó a la plataforma de streaming, seguirá enredándose en los diez episodios de la nueva entrega.

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Uno de los detalles de MobLand que ha capturado la atención de los aficionados a las series es su elenco. Harry Da Souza, el hombre que trabaja como mediador de conflictos para los poderosos Harrigan, es interpretado por el nominado al Óscar Tom Hardy. Sus clientes son Conrad y Maeve Harrigan, interpretados por los legendarios Pierce Brosnan y Helen Mirren.

Además, la historia tiene en sus créditos a Guy Ritchie, el director británico detrás de las películas de Sherlock Holmes protagonizadas por Robert Downey Jr., y que en lo que va del año le ha puesto su nombre a tres producciones que han sido bien recibidas por la crítica: El joven Sherlock, de Prime Video, y la segunda temporada de Los Caballeros, de Netflix.

Ritchie, que es productor ejecutivo y dirigió varios episodios de MobLand, ha hecho del crimen el centro de su filmografía y, con ello, ha creado un estilo particular que está presente en la serie: grandes escenas de acción, una preponderancia de los personajes masculinos y una confrontación continua al espectador —intencional o no— sobre lo que significa el poder.

Para los actores Teddie Allen, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Lara Pulver y Johnny Flynn, quienes hablaron con EL COLOMBIANO, las definiciones de este concepto que ofrece la serie son variadas e incluso pueden llegar a ser diferentes para cada personaje.

“Creo que lo divertido es que todos están, de alguna manera, donde quieren estar, pero avanzan con agendas diferentes. En el caso del personaje de Tom, Harry es el titiritero de esta familia y, cuando Frankie entra en la historia, en cierta forma quiere lo mismo. Por eso tienen ese enfrentamiento, aunque sus maneras de actuar sean muy diferentes. Tienen un nivel de inteligencia similar y ambos lo reconocen en el otro”, dijo Flynn, quien interpreta a Frankie Cooper, un jefe criminal de Londres y uno de los nuevos personajes de la serie.

Por otra parte, Pulver, quien interpreta a Bella Harrigan en MobLand, cree que uno de los aspectos que ha hecho interesante esta producción es que se trata de un cruce de géneros y ha logrado reunir a varias generaciones.

“Hay quienes llegaron a la serie porque son seguidores de Pierce, Helen o Tom, y también están actores jóvenes como Anson y Teddy, que tienen una trayectoria muy amplia. Lo que se ha hecho evidente es que hay distintas generaciones dentro de una misma familia viendo la serie, porque la encuentran accesible, divertida y entretenida. Ha sido maravilloso recibir esa respuesta. No se puede pedir mucho más”, aseguró la actriz.

Como dice su sinopsis, en la segunda temporada, “los Harrigan intentarán mantener una apariencia de unidad mientras crecen las amenazas contra su imperio, pero la presión terminará alcanzando también a sus vínculos personales”. Harry continuará siendo su intermediario y esa figura encargada de controlar los conflictos familiares que, en últimas, terminan siendo pulsos de poder.

“Eso es lo interesante: para todos se trata, en realidad, de tener la sensación de ser el que está arriba, el que manda, sin importar el ámbito en el que se muevan. Así que la serie juega mucho con esa idea. Si te interesan las historias sobre el poder, creo que esta es, de alguna manera, la máxima expresión de eso”, concluyó Flynn.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos episodios tiene la segunda temporada de MobLand?
La segunda temporada de MobLand tiene 10 episodios, en los que continúa la disputa entre los Harrigan y los Stevenson por el control de Londres.
¿Quiénes son los protagonistas de MobLand?
Los protagonistas principales de MobLand son Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren. Hardy interpreta a Harry Da Souza, el mediador de conflictos de los Harrigan, mientras que Brosnan y Mirren interpretan a Conrad y Maeve Harrigan, respectivamente. La segunda temporada también incorpora nuevos personajes, entre ellos Frankie Cooper, interpretado por Johnny Flynn.
¿De qué trata la segunda temporada de MobLand?
La segunda temporada de MobLand sigue a los Harrigan mientras intentan mantener la unidad de su familia ante nuevas amenazas contra su imperio. Al mismo tiempo, la presión comienza a afectar sus relaciones personales y Harry continúa como intermediario para controlar los conflictos y disputas de poder.
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