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Trilogía, el bar de Medellín que le hace honor a la música en vivo

Pensado para ser un sitio con música diversa, Trilogía es uno de los emblemas del rock de la ciudad. Hablamos con uno de sus fundadores.

  • De izquierda a derecha, Luis Fernando Moreno, Felipe Martínez y Eduardo Maya. Ellos son los fundadores de Trilogía, un bar ya tradicional en la ciudad dedicado al rock y otros géneros. FOTO: Manuel Saldarriaga
    De izquierda a derecha, Luis Fernando Moreno, Felipe Martínez y Eduardo Maya. Ellos son los fundadores de Trilogía, un bar ya tradicional en la ciudad dedicado al rock y otros géneros. FOTO: Manuel Saldarriaga
El Colombiano
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hace 2 horas
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Desde hace más de dos décadas, el bar Trilogía (Cra 43G #24-08) es uno de los puntos neurálgicos de la vida musical de Medellín. Felipe Martínez Botero, uno de sus fundadores, llegó al proyecto en 1996, después de regresar de Guatemala, donde tocaba con una banda de música. Allí se reencontró con Luis Fernando Moreno, Eduardo Maya y otros músicos con los que ya había trabajado.

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Martínez explica que Trilogía no se construyó alrededor de un solo género. El grupo reúne músicos con diferentes intereses musicales y una banda que puede llegar a tener 12 integrantes. En su repertorio conviven el rock, el blues, el jazz, el tango, la salsa, la música tropical y otros géneros. “Trilogía más que un santuario de alguna música es un santuario mestizo de todas las músicas que estén al alcance de nuestras habilidades para interpretar”, dice Martínez.

El propio fundador se inclina por el rock bluesero, el rock británico y el sonido de los años setenta, con referencias como Led Zeppelin y Cream. A Luis Fernando Moreno, otro de los socios, le interesan el rock estadounidense, el soul, el blues, el jazz, el tango y artistas de la dimensión de Frank Sinatra. Eduardo Maya, pianista, se mueve entre la música clásica y el rock, mientras que Omar Vargas tiene sus intereses en el folclor, la salsa y los compositores colombianos y cubanos. Otros integrantes de la banda también tienen preferencias por el trash metal, el rock, la música urbana y el rap.

Para Martínez, esa combinación explica la propuesta musical del lugar. “Esa es la gracia de Trilogía, la diversidad musical”, señala.

El músico también relaciona esa diversidad con los géneros que históricamente han tenido presencia en Medellín. Menciona la salsa, el vallenato, el tango, la ranchera, la música de carrilera y el rock. Aunque en las décadas de 1980 y 1990 escuchó decir que Medellín era la capital latinoamericana del rock, considera que la ciudad tiene públicos amplios para géneros diferentes.

Según su percepción, la salsa, el reguetón, el vallenato y el rock tienen públicos más grandes, mientras que existe también un público para el jazz y propuestas más específicas. Uno de los cambios que ha observado está relacionado con la edad de quienes frecuentan Trilogía. Martínez señala que las personas que comenzaron a asistir hace 26 años hoy están entre los 50 y los 70 años.

Al mismo tiempo, dice que el lugar también recibe personas más jóvenes. Dice que es un espacio para adultos que todavía tienen una vida activa y buscan salir, bailar, cantar y compartir con sus parejas y amigos.

Martínez también considera que Trilogía se ha convertido en un lugar asociado con algunas celebraciones. Cuenta que hay personas que lo eligen para celebrar cumpleaños o para continuar una celebración después de un matrimonio. También menciona casos de personas que viven fuera del país y, cuando regresan a Medellín, incluyen una visita al lugar en sus planes.

Aunque Trilogía aparece en algunas guías y plataformas turísticas y recibe visitantes extranjeros, Martínez sostiene que el grueso del público sigue siendo local. “Trilogía es una cosa muy de la gente de Medellín”, afirma.

La programación incluye conciertos temáticos. Los jueves suelen estar dedicados a tributos a diferentes artistas. Martínez menciona propuestas dedicadas a Juan Luis Guerra, Shakira, Ricardo Arjona, Ricky Martin y Alejandro Sanz. Algunos tributos dirigidos a públicos más específicos pueden programarse los miércoles.

Los viernes y sábados normalmente hay una primera tanda desde las 8:00 de la noche, aunque algunos espectáculos comienzan a las 6:00 de la tarde. En el caso del tributo a Queen mencionado durante la entrevista, el primer espectáculo comienza a las 6:00 de la tarde y se extiende hasta las 9:00 de la noche. Después continúa la presentación de la banda completa hasta aproximadamente las 2:30 de la madrugada.

La primera presentación suele estar a cargo de la banda base, integrada por batería, guitarras, bajo, teclado y cantantes. Posteriormente se incorporan los vientos y la percusión hasta completar una agrupación de alrededor de 12 músicos.

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Para Martínez, sus 26 años en Trilogía también han representado una etapa de formación personal y profesional. Define el proyecto como una escuela, una vocación y un proyecto de vida, aunque señala que trabajar en la música nocturna implica sacrificios.

“El transnocho es duro”, afirma. También habla de las dificultades que implica no disponer de los fines de semana, de las relaciones personales y de mantener la disciplina necesaria para permanecer en los escenarios.

Al mismo tiempo, destaca el vínculo con el público y la posibilidad de interpretar canciones frente a una audiencia. Para él, recibir los aplausos y escuchar al público cantar representa una parte central de su trabajo.

“Trilogía aparte de ser una escuela y de ser la universidad y el proyecto de la vida es un sitio que nos provee momentos inolvidables de la vida”, concluye.

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